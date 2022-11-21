11/21期貨市場掃描

美股

隨著防衛型類股走強抵銷能源股跌勢，投資人將聯準會（Fed）官員的鷹派言論擺一旁，美國四大指數18日震盪收高。

道瓊工業平均指數11月18日終場上漲0.59％（199.37點）、收33,745.69點，創8 月18日以來收盤新高；周K線下跌0.01％。那斯達克指數上漲0.01％（1.1點）、收11,146.06點；周K線下跌1.57％。標準普爾500指數上漲0.48％（18.78點）、收3,965.34點；周K線下跌0.69％。費城半導體指數上漲0.18％（4.93點）、收2,724.03點；周K線下跌1.12％。

波士頓聯邦儲備銀行總裁Susan Collins18日表示，物價壓力幾無降溫跡象，Fed或許得再升息三碼來控制通膨。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard甫於17日指稱，就目前觀察到的通膨來說，Fed至今為止的升息行動，壓抑物價效果仍有限，因此升息行動不能停。

路透社報導，Trust Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，Collins、Bullard都發表了一些非常鷹派的言論，但市場卻沒有像過去那樣深受打擊。

New York Life Investments經濟學家及投資組合策略師Lauren Goodwin則說，就業等經濟數據出爐前，美股暫時呈現觀望。Fed貨幣政策左右市場，升息對股市產生壓力，預測未來幾周應該無法看到薪資或通膨降溫的實際證據。

CNBC報導，Homrich Berg投資長Stephanie Lang表示，美股因10月消費者物價指數（CPI）優於預期大幅走強後，如今開始回歸現實面；我們認為，CPI報告出爐後的美股大漲走勢與基本面不符。另外，市場有人相信經濟可能軟著陸，但該證券認為發生機率偏低。因此，當Fed官員出面重申其立場，市場隨即重新修正。

經濟諮商局（Conference Board）18日公布，10月美國領先經濟指標（LEI）月減0.8％，已連續第8個月呈現月減態勢。根據華爾街日報調查，經濟學家原本預測10月 僅將月減0.4％

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月18日 收盤下跌1.29美元或1.6％至每桶80.11美元，因擔憂中國疫情與經濟疲弱以及美國持續升息將打擊石油需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.16美元或2.4％至每桶87.62美元。上周，NYMEX原油下跌9.9％，布蘭特原油下跌8.7％。

紐約能源避險基金（Again Capital LLC）合夥人基爾達夫（John Kilduff）表示，中國疫情以及防疫的發展令油市洗了一個三溫暖，原本傳出中國防疫可能放寬的消息著實激勵了市場，但後來無論是疫情的升溫以及持續有地方封鎖，都顯示局勢的發展與原先的市場預期背道而馳。

美國石油協會月報表示，10月份，美國石油需求達到2,030萬桶/日，較前月增加1.9％，較去年同期略減0.2％；其中汽油需求870萬桶/日，蒸餾油需求較前月增長12％至420萬桶/日，煉油廠產能利用率也創下2018年以來的同期新高。10月份，美國原油日產量達到1,210萬桶，則是創下2020年3月以來的新高；美國石油的淨出口量為210萬桶/日，更是寫下自1947年紀錄以來的新高紀錄。

報告表示，今年1-10月，美國日均石油需求同樣為2,030萬桶，與過去5年的最高平均值相比只有1.3％的差距；其中10月份的汽油需求年增8.5％，反映後疫情時期的需求增長。美國國內原油產量也在增長，但還未恢復到疫情之前2019年11月所創下的紀錄新高1,300萬桶/日水平。10月份，美國航空煤油的需求達到150萬桶/日，則是創下2019年以來的同期新高。

美國能源部11月17日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至11月1日，美國天然氣庫存較前周增加640億立方英尺至3.644兆立方英尺，分析師平均預估為增加630億立方英尺，相比過去五年的同期平均值為減少50億立方英尺，去年同期為增加230億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加0.1％，較五年同期平均值減少0.2％。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨11月18日上漲，受出口需求的支撐；小麥則是下跌，因出口銷售下滑的影響。3月玉米期貨收盤上漲0.2％至每英斗6.70美元，1月黃豆上漲0.8％至每英斗14.2825美元，3月小麥下跌0.4％至每英斗8.22美元。上周，玉米上漲1.1％，黃豆與小麥下跌1.5％與1.6％。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月18日下跌1.8％至每磅83.78美分，上周下跌3％；3月粗糖期貨上漲1.6％至每磅20.05美分，上周上漲2.1％。

阿根廷經濟部報告表示，2022/2023年度，阿根廷小麥產量預估將較上年度的2,210萬噸大減四成至1,340萬噸，主要受到乾旱以及霜凍等不利天氣的影響。阿根廷的黃豆種植面積預估則是較前月的1,630萬公頃上調至1,650萬公頃，因近期的降雨改善土壤濕度的影響，降雨地區的播種進度在過去幾周以來也有加快。

美國農業部11月17日公布11月4日至11月10日的一周出口銷售數據顯示，自6月起的2022/2023年度，小麥一周出口淨銷量較前周的322,500公噸減少至290,300公噸，銷售增加主要來自於墨西哥（68,400公噸）、日本（62,600公噸）與智利（60,000公噸）。

小麥當周出口裝船量較前周的151,500公噸減少至118,600公噸，主要出口市場為菲律賓（62,100公噸）與墨西哥（43,300公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減2％至908.5萬噸。美國農業部預估本年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月18日收盤下跌8.6美元或0.5％至每盎司1,754.4美元，美元指數上漲0.3％，12月白銀期貨上漲0.1％至每盎司20.997美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.7％至每盎司984.3美元，12月鈀金期貨下跌3.5％至每盎司1,938.90美元。上周，金銀鉑鈀分別下跌0.9％、3.1％、5.2％、4.3％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）18日黃金持有量減少1.73公噸至904.62公噸，為2020年2月以來的新低，今年以來累計減少71公噸或7.3％。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量持平為14,735.74公噸。

英國研究機構金屬聚焦公司（Metals Focus）報告表示，2023年美國貨幣政策仍將持續收緊，美元與美債殖利率的上揚仍然會是金價的最大阻力。該行預期明年平均金價將下跌10％，至2023年第四季的平均金價將下跌至每盎司1,500美元；2023年平均銀價也預期將下跌17％，至第四季的平均銀價將下跌至每盎司16.50美元。

報告表示，明年美國經濟增長毫無疑問將會放緩，但鑑於就業市場依然緊俏，聯準會的政策立場仍會維持鷹派，這將對所有的資產價格都造成壓力；另一方面，通膨從高位回落之後，也將推動實質殖利率進一步上揚，同樣對黃金市場形成逆風。不過，金價的下跌也將帶動金飾消費以及金條金幣的實物需求增長，可望為金價在低檔提供支撐。

金屬聚焦公司執行董事紐曼（Philip Newman）表示，黃金市場金條金幣的實物需求強勁，雖然未必會在短期內推升金價上漲，但仍然可以為黃金價格提供底部的支撐。紐曼指出，當前阻礙金價上漲的主要因素仍然是利率的上揚以及美元的強勢，在美元以及利率環境有所轉變之前，黃金市場仍然是充滿挑戰。

報告預期明年銀價的表現將會遜於金價，因除了受到金價下跌的拖累之外，佔白銀總需求半數比重的工業需求也將受到經濟放緩的影響。報告指出，白銀的工業需求佔比較大，更容易受到供應鏈干擾以及經濟衰退擔憂的影響，即使明年供應鏈的干擾能夠消除，但全球經濟放緩的擔憂則顯然無法避開。

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