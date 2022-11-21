金價上看2,000美元掀囤貨潮 買氣回春2成

美國10月CPI成長率趨於穩定，低於市場預期，儘管近期美國聯準會官員持續放出鷹派言論，但是隨著市場預期心理轉變，外界看好金價未來表現。黃金專家楊天立認為，目前市場預期美國貨幣緊縮會持續到明年第1季，屆時金價站上每盎司1800美元形成底部，若美國考量經濟表現，貨幣緊縮告一段落，甚至進一步實施貨幣寬鬆政策，金價將有機會上看2000美元。

國泰金控昨日舉辦60周年特展，共同創辦人蔡宏圖與蔡鎮宇兄弟倆同框，為國泰60周年慶生；蔡宏圖有感地表示，數位科技快速顛覆各行各業的商業模式，也改變企業營運的思維與方法，未來市場競爭者更多、遊戲規則不斷改寫，外部環境變化，只會愈來愈快速且劇烈，愈是如此，要更勇於做決定，勇敢承擔。

今年以來美國暴力升息，衝擊全球經濟，楊天立說，受美國升息影響，日前黃金價格跌破1700美元，現貨市場卻熱鬧非凡，除工業和傳統飾金需求外，避險者需求非常暢旺，以尋求「保障」為主要目的，而避險者多以富人或者是家族為主要對象。

據了解，小資投資人今年以來出售比較多，相關銀行主管表示，今年黃金存摺的交易量年增長率仍有1成以上，但是大多是一有獲利就回售居多。

觀察目前美升息對通膨影響有限，利率將需要進一步提升以抑制通膨，目標利率下限在5％左右，使金價承壓波動。但主要分析機構仍看好未來金價表現，貴金屬精煉廠Heraeus報告，近期美國經濟數據顯示通膨可能已經見頂，加上經濟前景不甚樂觀，美貨幣政策未來勢必得轉向，將使美元走弱以及債券殖利率下跌，而黃金與白銀價格也將受惠。

外匯交易商Pepperstone 研究主管Chris Weston表示，目前環境對於金價來說相當有利，短線來看，預期今年12月金價走勢將會相當活躍。

台北市金銀珠寶商業同業公會發言人石文信表示，比起9月黃金低迷時，黃金買氣已經回春2成以上。除此時是傳統旺季，有年底結婚、過年等飾金需求外，定期購買的投資者也趁便宜囤貨。

（中國時報 吳靜君 、 洪凱音）

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