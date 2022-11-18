11/18期貨市場掃描

美股

受到一名聯準會（Fed）官員發表鷹派言論、數據顯示就業市況依舊吃緊影響，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數、那斯達克指數全面走軟。

道瓊工業平均指數11月 17日終場下跌0.02％（7.51點）、收 33,546.32點。那斯達克指數下跌0.35％（38.7點）、收11,144.96點。標準普爾500指數下跌0.31％（12.23點）、收 3,946.56點。費城半導體指數上漲1.05％（28.29點）、收 2,719.10點。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard17日表示，Fed至今為止的升息行動，對於目前觀察到的通膨來說，壓抑效果仍有限，因此升息行動不能停。Bullard直指，聯邦基金利率至少得調高至5.00~5.25％才足以抑制通膨。

MarketWatch報導，市場相信，這暗示聯邦基金利率或許會攀高至5~7％。不過，部分交易人士對Bullard態度保留，因為Bullard的看法向來非聯邦公開市場委員會（FOMC）內部主流。

Bullard發表談話後，暗示經濟恐將衰退的美債指標進一步轉負。美國2 年期、10年期公債利差來到-70個基點，創1982年2月以來新低。與此同時，美國3個月國庫券、10年期公債的利差也來到-46個基點，是2007年3月以來新低。

Kingsview Investment Management投資組合經理人Paul Nolte表示，Fed依舊談論要繼續升息，只是對調升的速度意見不一。這證明利率短期內沒有下降可能。

最新公布的數據顯示，上周首次申請失業救濟金人數下滑，暗示就業市況依舊吃緊。美國周三（16日）公布的零售銷售成長強勁，也讓Fed更有升息的底氣。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人17日預測，Fed在12月升息三碼的機率從16日的15％攀升至19％；多數人依舊預測Fed將升息兩碼。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨11月 17日 收盤下跌3.6美元或4.2％至每桶81.40美元，因擔憂美國持續升息以及中國疫情將衝擊石油需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌3.08美元或3.3％至每桶89.78美元。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）17日表示，聯準會需升息到5％-5.25％才能夠遏制住通膨。中國新冠疫情繼續蔓延，16日新增本土確診及無症狀感染合計2 萬3,132例，相較前一日增加15.3％，連兩日超過2萬例，創今年4月以來的七個月新高。其中，廣州海珠再延長防控至11月19日。

美國能源部11月16日公布，截至11月11日，美國商業原油庫存較前周減少540萬桶至4.354億桶，分析師原先預估為減少44萬桶；汽油庫存增加220萬桶至2.079億桶，蒸餾油庫存增加110萬桶至1.074億桶。美國上周原油、汽油與蒸餾油庫存較過去5年的同期平均值分別減少4％、5％與15％。

11月11日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前周增加6.3萬桶至1,620萬桶，煉油廠產能利用率較前周的92.1％增加至92.9％。汽油日均產量較前周略增至980萬桶，蒸餾油日均產量較前周的520萬桶減少至510萬桶。

當周美國原油日均進口量較前周減少89.5萬桶至560萬桶，過去4 周的原油日均進口量為610萬桶，較去年同期減少1.3％。汽油日均進口量較前周的48.9萬桶增加至57.2萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的32.8萬桶減少至11萬桶。汽油日均需求較前周的901萬桶減少至 874萬桶，相比去年同期為924萬桶。

作為需求的指標，過去4 周，美國日均油品供應量為2,090萬桶，較去年同期增加3.3％；其中，汽油日均供應量年減5.3％至880萬桶，蒸餾油日均供應量年減0.2％至 400萬桶，航空煤油日均供應量年增1.2％至154.7萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與黃豆期貨11月 17日下跌，因原本將於周末到期的黑海穀物協議獲得延長緩解供應憂慮，以及擔憂疫情影響中國黃豆進口需求；玉米則是上漲，受出口銷售數據強勁的支撐。3月玉米期貨收盤上漲0.2％至每英斗6.69美元，3月小麥下跌1.5％至每英斗8.25美元，1月黃豆下跌0.9％至每英斗14.17美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月 17日下跌1.7％至每磅85.28美分，3月粗糖期貨下跌2.7％至每磅19.73美分。

美國油籽加工商協會（NOPA）發佈的月度報告顯示，美國10月黃豆壓榨量符合市場的預估，10月底豆油庫存量15.28億磅，相比前月以及去年同期分別為14.59億磅與18.34億磅。10月份，NOPA黃豆壓搾量1.84464億英斗，較9 月壓榨量1.58109億英斗增加16.67％，較去年同期的1.83993億英斗也增加0.3％。NOPA會員佔到美國黃豆壓榨量的95％左右。

美國能源部11月16日公布，截至11月 11日當周，乙醇日均產量為101.1萬桶，創下5周以來的新低；較前周減少3.8％，較去年同期減少4.6％，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.06億英斗。美國能源部預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日。美國農業部則是預估，9月起的2022/23年度，乙醇玉米使用量預估為52.75億英斗，周均使用量1.014億英斗。

作為需求的指標，美國上周乙醇摻混日均淨投入量較前周增加0.9萬桶至89.3萬桶；過去四周，美國乙醇摻混日均淨投入量與去年同期減少0.3％至89.9萬桶。美國上周汽油日均需求較前周的901萬桶減少至874萬桶，低於去年同期的924萬 桶；過去4周，美國汽油日均需求883.6萬桶，較去年同期的933.2萬桶減少5.3％。過去4周，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.17％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月17日收盤下跌12.8美元或0.7％至每盎司1,763美元，因聯準會官員的鷹派發言推升美元以及美債殖利率上揚；美元指數上漲0.4％，12月白銀期貨下跌2.6％至每盎司20.975美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2.4％至每盎司991.5美元，12月鈀金期貨下跌3.4％至每盎司2,010美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）17日黃金持有量增加1.73公噸至906.35公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量增加97.36公噸至14,735.74公噸。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）17日表示，聯準會需升息到5％-5.25％才能夠遏制住通膨，稱過去他認為4.75％-5％就可以了，但根據目前的分析，他會建議升息到5％-5.25％，至少到這個水平才能讓利率處於限制性區域。在官員的鷹派發言之後，美元與美債殖利率上揚，市場預期12月升息3 碼的機率也從前一天的14.6％升至19.4％。

City Index分析師辛普森（Matt Simpson）表示，金價此前的漲勢主要得益於美元的超賣，鑑於金價未能夠向上突破關鍵壓力，以及近期所累積的漲幅，在獲利賣壓的打擊下，金價可能還有進一步下調的空間。

道明證券（TD Securities）商品策略主管梅萊克（Bart Melek）報告表示，儘管過去兩周以來金價取得可觀的漲幅，創下3 個月來的新高，並逼近每盎司1,800美元價位；但該行認為金價下跌的趨勢並未結束，並預期2023年第一季金價將會跌至每盎司1,600美元以下價位，並且在2023年第四季以前，金價將難以重回每盎司 1,800美元價位。

報告表示，今年以來美國聯準會持續大幅度的升息動作是壓抑金價的主因，並且明年也還將如此，稱目前還看不到聯準會貨幣政策改變的跡象。報告表示，鑑於美國的通膨壓力仍大，聯準會應派的政策立場可能還將持續約12個月的時間，該行預期明年中美國利率將達到5.5％，並且直至2023年稍晚之前不會有降息的舉動，因此黃金市場的逆風還將持續。

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