半年線攻防戰 台指期開高走低

美國總經數據的表現憂喜參半，市場正在重新評估聯準會（Fed）的升息進程，美股除費半指數17日收在盤上外，其餘三大指數齊步走軟，不過台版晶片法的利多發酵下，台積電（2330）等電子權值股持續走穩，為大盤帶來一定支撐，台股期現貨18日開高走低。

美國共和黨重掌眾議院，未來將牽制總統拜登與民主黨的政策推行，共和黨並表示，將在明年正式上任後啟動對於拜登的調查任務。然對於市場而言，更為迫切的是聯準會（Fed）將在12月中旬召開今年最後一次利率決策會議，此前Fed已連四次升息三碼，能否放緩升息備受關注。

台灣期交所內的美股三大指數期貨18日同步走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報111點、14點與54點；至於英國富時100指數期貨則有35點漲點，暫以7,377點作收。

台股方面，大盤進入半年線的攻防戰，上揚的5日線暫時形成支撐，隨月底選舉行情及年底作帳行情啟動，以及台晶片法即將上路，半導體大廠暫時擺脫產業庫存調整的利空。台股18日早盤開高後賣壓出籠，短線拉回至平盤附近震盪，預估量為2,500億元左右；台指期暫時轉跌33點，報14,478點。

櫃買指數18日同樣呈現開高走低，暫時轉黑，櫃買指數期貨與富櫃200指數期貨暫時下跌0.85點、48點，台灣生技期貨上漲34點，半導體30期貨小跌2點，台灣永續期貨及航運期貨則還未有成交。