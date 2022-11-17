美股跌勢延續 台指期夜盤續挫

美國數個重要的總經數據相繼出爐，市場正在重新評估聯準會（Fed）的貨幣政策前景，美股四大指數17日早盤全數走低，台指期夜盤暫時下跌94點，報14,417點。

美國10月零售銷售數據優於預期，沖淡先前市場對於Fed升息步伐放緩的期待後，美國17日公布上周初請失業金人數同樣低於預測及前值，就業市場的改善有利Fed維持緊縮的政策立場，另外10月建築許可則有152.6萬戶，同樣優於預期；不過，11月費城聯儲製造業指數卻由前值-6.2大幅落至-19.4，遠遜市場共識的-8.7。

台灣期交所內的美股三大指數期貨17日隨現貨走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序下跌339點、44.5點與190點；至於英國富時100指數期貨則有4點漲點，暫以7,346點作收。

台股方面，在台積電熄火後，資金流向中小型股，加權指數在5日線附近多空拉鋸，終場小跌2點，收14,535點，再度落回半年線下。期貨方面，外資17日賣超33.1億元，並同步減碼1,263口期貨多單，未平倉淨部位達7,878口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤依序走跌82點、2.8點、17點。