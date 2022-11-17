11/17期貨市場掃描

美股

受到折扣零售商Target展望欠佳、記憶體大廠美光（Micron Technology，Inc.）下修產能衝擊，美國四大指數全面走軟，由半導體類股領軍下挫。

道瓊工業平均指數11月16日終場下跌0.12％（39.09點）、收33,553.83點。那斯達克指數下跌1.54％（174.75點）、收11,183.66點。標準普爾500指數下跌0.83％（32.94點）、收3,958.79點。費城半導體指數重挫4.26％（119.8點）、收2,690.81點。

Target公布的第三季度（8-10月）淨利大減約50％、主因該公司決定去化庫存，另外還預測年底傳統旺季的銷售狀況恐一路趨緩。Target並表示，未來三年計畫將總成本刪減最多30億美元。Target聞訊大跌13.14％、收155.47美元。

其他零售類股同步下殺。梅西百貨（Macy`s Inc.）、Best Buy Co Inc.、Foot Locker分別大跌8.07％、8.57％、7.04％。標普500的非必需消費品類股也下挫1.5％。

另一方面，美光宣布，矽晶圓產量將比2022年第四季度削減約20％，理由是市況轉弱。美光也考慮額外下修資本支出，並警告2023年需求展望近來趨疲。美光聞訊跳空重挫6.7％、收58.87美元。

其他半導體類股同步腳軟，拖累費半走勢。半導體蝕刻機台製造商科林研發公司（Lam Research Corp.）、輝達（NVIDIA Corp.）、超微（AMD）、英特爾（Intel Corp.）分別下挫7.21％、4.54％、4.81％、3.84％。

貨幣政策消息方面，最早一批轉鷹的聯準會（Fed）理事Christopher Waller16日表示，在數據顯示物價增速趨緩後，他如今對於縮小升息幅度已經不會那麼不安（more comfortable）。

舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly16日則說，聯邦基金利率或許得升破5％才能適度壓抑通膨，合理範圍大概介於4.75~5.25％。另外，紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams指出，美國規模近24兆美元的公債市場一定要運作順暢，否則可能引發動盪、進而影響貨幣政策。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月16日收盤下跌1.33美元或1.5％至每桶85.59美元，因擔憂全球需求以及俄羅斯通往匈牙利的友誼輸油管道恢復輸送的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌1美元或1.1％至每桶92.86美元。匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）表示，友誼輸油管道已經恢復輸送。

友誼輸油管道是個由俄羅斯向中歐和東歐國家輸送原油的大型輸油管道系統，是世界上長度最長輸油管道。管線分為兩線，一線長4,412公里，從俄羅斯通往德國；另一線長5,500公里，輸往捷克和匈牙利。

國際能源署（IEA）月報表示，受到全球經濟展望惡化的影響，今年第四季全球石油需求預估將年減24萬桶/日。報告也將2023年全球石油需求的增長預估較前月下調10萬桶至年增160萬桶/日，稱中國經濟持續疲軟、歐洲能源危機，以及美元的強勢等，都對石油需求的增長造成壓力。

石油輸出國組織（OPEC）也在月報當中將2023年全球石油需求增長預估較前月下調10萬桶至年增224萬桶/日，石油需求將達到1.018億桶/日，稱包括經濟活動、防疫限制措施，以及地緣政治局勢等，都令石油需求的增長充滿許多的不確定性。自今年4月以來，OPEC已經5次在月報當中下調全球石油需求預估。

IEA報告表示，10月份，全球石油供應量增加41萬桶/日，至1.017億桶/日，但預期年底前將會減少100萬桶/日，主要因為石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）已經宣布將減產200萬桶/日，以及歐盟對俄羅斯的原油禁運將於12月5日生效的影響。報告預估，今年全球原油日產量將年增460萬桶至9,990萬桶，2023年全球產油則預估將年增74萬桶/日，至1.007億桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月 16日全面下跌，3月玉米期貨收盤下跌0.3％至每英斗6.6750美元，3月 小麥下跌1.3％至每英斗8.3725美元，1月黃豆下跌1.9％至每英斗14.2925美元，因巴西迎來有利的降雨，提振黃豆生產前景的影響。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）3月棉花期貨11月16日下跌0.2％至每磅86.76美分，3月粗糖期貨下跌0.1％至每磅20.27美分。

印度政府公布的數據顯示，截至11月1日，印度國家小麥儲備的庫存量為2,100萬噸，較去年同期的4,200萬噸減半，相比 10月1日的庫存量為2,270萬噸，官方訂定的年底小麥儲備庫存目標需有2,050萬噸。截至10月1日，印度已經播種了450萬公頃的小麥，較去年同期增加9.7％。印度今年播種季節開局良好，順利的話，明年小麥產量有望達到2021年水平約1.096億噸。

普氏能源資訊報導，中國大陸有可能考慮自巴西進口豆粕，因黃豆進口下滑導致國內的供應不足，10月份大陸國內的豆粕價格較前月上漲5.6％，與去年同期相比更上漲了61％。不過，大陸生產商表示，作為全球最大的豆粕生產國，即使政府核准進口，大陸國內飼料產業進口豆粕的意願也將不高，因對於進口、期貨價格，乃至匯率避險等仍缺乏經驗。

中國海關11月7日公布的數據顯示，2022年10月，大陸黃豆進口量為413.6萬噸，創下8 年以來的新低；較前月的771.5萬噸減少46％，較去年同期的511萬噸減少19％。今年1-10月，大陸黃豆進口量年減7.4％至7,317.7萬噸。大陸是最大黃豆進口國，2021年，大陸黃豆進口量年減3.8％至9,652萬噸，國內黃豆產量為1,640萬噸，黃豆的進口依存度為85.5％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月 16日收盤下跌1 美元或0.1％至每盎司1,775.8美元，美元指數下跌0.2％，12月白銀期貨上漲0.03％至每盎司21.524美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.6％至每盎司1,016.2美元，12月鈀金期貨上漲0.1％至每盎司2,081.30美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）16日黃金持有量減少5.79公噸至904.62公噸，創下2020年 1月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量持平為14,638.38公噸。

澳洲外匯經紀商Pepperstone研究主管威思頓（Chris Weston）表示，在站穩每盎司1,700美元價位之後，金價的短線展望轉佳，預期將有挑戰每盎司1,800美元的潛力，2023年金價的表現也將更好。值得一提的是，美元金價今年以來下跌2.8％，主要是受到美元指數大漲11.3％的影響，反觀歐元金價今年以來上漲6.6％，日圓金價今年以來更是上漲18％，因此從其他貨幣的角度來看，今年黃金的投資報酬率仍然極佳。

威思頓表示，美元仍然是影響金價最重要的因素，近期美元指數的大幅回落直接促成了金價的上漲，而美元的氣勢削弱則又與市場對聯準會貨幣政策的預期有關，在本月連串的經濟數據公布之後，包括失業率上揚以及通膨回落，市場已經預期12月聯準會的升息幅度將會放緩至兩碼，並且明年3 月可能就會暫停升息，這意味明年第一季美國利率就可能觸頂，黃金市場的一大逆風可能告一段落。

美國10月失業率升至3.7％，高於預期的3.6％和前月的3.5％。上周公布的美國10月份消費者物價指數（CPI）年增率為7.7％，低於前月的年增8.2％；排除食品和能源的核心CPI年增6.3％，低於前月的年增6.6％。15日 公布的美國10月生產者物價指數（PPI）年增幅由前月的 8.4％回落至8.0％，低於市場預期的年增8.3％；10月PPI月增0.2％，亦較預期的增長0.4％為低，反映10月批發成本放緩。

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