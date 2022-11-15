生產端通膨降溫 台指期夜盤續飆

繼消費者物價指數（CPI）後，美國勞工部15日公布的10月生產者物價指數（PPI）年增8％、月增0.2％，均低於市場預期及前值，年增率更創下去年7月以來新低，美國聯準會（Fed）12月縮小升息幅度的機率再度升高，台指期15日夜盤續漲逾200點，暫報14,747點。

Fed副主席布蘭納德在10月PPI數據公布前夕，就曾表明Fed很快就將開始放慢升息步伐，PPI數據的降溫進一步佐證其觀點。美國兩年期及十年期公債殖利率相繼回落，美元指數同步走低，激勵美股四大指數15日早盤齊步走高，漲幅皆逾1％。

台灣期交所內的美股三大指數期貨15日隨現貨走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序上漲250點、47.25點與197點；至於英國富時100指數期貨則有18點跌點，暫以7,363點作收。

台股方面，權王台積電得益於「股神」巴菲特及全球著名避險基金紛紛進場建倉，買盤大舉湧入下，上演「一個人的武林」，股價15日終場大漲7.87％，貢獻大盤315點，占當日漲點比重超過八成，市值回升至12.45兆元，帶動加權指數直攻半年線前；台積電ADR15日早盤開盤後續漲10％以上，每單位站上80美元大關。

期貨方面，外資15日續買347.94億元，並反手減碼1,435口期貨多單，未平倉淨部位達2,006口淨多單。此外，小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤依序走揚188點、9點、81點。