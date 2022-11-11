11/11期貨市場掃描

美股

受到10月通膨有趨緩跡象、引發聯準會（Fed）也許能放慢升息腳步的樂觀期望，美國四大指數全面暴漲。

道瓊工業平均指數11月10日終場大漲3.7％（1,201.43點）、收33,715.37點，創8月18日以來收盤新高。那斯達克指數大漲7.35％（760.97點）、收11,114.15點，創10月 25日以來收盤新高。標準普爾500指數大漲5.54％（207.8點）、收3,956.37點，創9月12日以來收盤新高。費城半導體指數大漲10.21％（247.69點）、收2,672.50點，創9月12日以來收盤新高。

CNBC統計顯示，道瓊10日漲幅為股市從疫情谷底回升以來新高，標普500、那指也分別創下2020年4月、2020年3月以來最大單日漲幅。

美國10日公布的10月消費者物價指數（CPI）年增率從前月的8.2％趨緩至7.7％，為1 月以來最小年增幅，月增率也只有0.4％。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測10月CPI年增率將達7.9％、月增率則將達0.6％。

排除食物及能源成本的10月核心CPI月增0.3％、年增6.3％，也低於經濟學家原本預期。

CPI數據公布後，華爾街日報（WSJ）素有「Fed傳聲筒」稱號的記者Nick Timiraos隨即指出，10月報告很可能讓Fed於12月把升息幅度縮減至兩碼（50個基點）。

MarketWatch報導，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人10日預測，Fed在12月升息兩碼的機率從CPI出爐前的不到60％躍升至超過80％。 包括費城聯邦儲備銀行總裁Patrick Harker在內的數名資深Fed官員10日都紛紛發表談話，表示Fed將在未來幾月放緩升息腳步。舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly也說，Fed只需把聯邦基金利率調升至略高於4.5~4.75％即可。

公債殖利率應聲重挫、帶動美元指數下殺。根據CNBC報價，美國10年期公債殖利率10日應聲暴跌約30個 基點至3.81％；對Fed貨幣政策較敏感的2 年期公債殖利率也重挫約30個基點至4.32％。（註：公債價格與殖利率呈反向走勢。）

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月10日 收盤上漲0.64美元或0.8％至每桶86.47美元，受美元下跌以及股市大漲的激勵，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.02美元或1.1％至每桶93.67美元。

《Oilprice.com》報導，儘管全球經濟增長放緩對石油需求造成威脅，但包括OPEC+減產200萬桶/日，以及歐盟對俄羅斯的原油禁令將於12月生效所導致的供應減少，仍可能令油價在未來幾個月進一步上漲。高盛預估明年第一季底布蘭特原油價格將上漲至每桶115美元，摩根士丹利則是將2023年第一季的油價目標從每桶95美元上調至100美元。

荷蘭國際集團（ING Group）商品策略主管帕特森（Warren Patterson）表示，該行原先預期至明年中油市都將是供給過剩的局面，但在OPEC+宣布減產之後，目前該行預期2023全年油市都將是供給短缺的局面。該行也預估，在歐盟對俄羅斯的原油禁令於12月生效之後，明年第一季俄羅斯原油供應將會減少超過200萬 桶/日。

美國能源部11月9日公布，截至11月4日，美國商業原油庫存較前周增加390萬桶至4.408億桶，分析師原先預估為增加140萬桶；汽油庫存減少90萬桶至2.057億桶，蒸餾油庫存減少50萬桶至1.063億桶。美國上周原油、汽油與蒸餾油庫存較過去5 年的同期平均值分別減少3％、6％與17％。

11月 4日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前周增加24.7萬桶至1,610萬桶，煉油廠產能利用率較前周的90.6％增加至92.1％。汽油日均產量較前周的950萬桶增加至980萬桶，蒸餾油日均產量較前周的510萬桶增加至520萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月 10日全面下跌，因美國玉米上周出口銷售疲弱，以及阿根廷政府考慮恢復黃豆出口激勵措施的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.7％至每英斗6.5325美元，12月小麥下跌0.4％至每英斗8.0350美 元，1月黃豆下跌2％至每英斗14.23美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨11月 10日下跌0.2％至每磅84.56美分，3月粗糖期貨上漲0.2％至每磅 19.41美分。

美國農業部月報表示，2022/23年度，全球小麥產量預估較前月上調100萬噸至7.827億噸，因澳洲、英國以及哈薩克的產量預估上調，抵消了阿根廷與歐盟產量預估下調的影響。其中，澳洲小麥產量預估較前月上調150萬噸至3,450萬噸，哈薩克小麥產量預估較前月上調100萬噸至1,400萬噸；阿根廷小麥產量預估較前月下調200萬噸至1,550萬噸。

受到產量預估調整的影響，阿根廷小麥出口量預估較前月下調 200萬噸至1,000萬噸，澳洲小麥出口量預估則是上調100萬噸至2,600萬噸，哈薩克小麥出口量預估也上調100萬噸至900萬噸。美國小麥產量與出口量的預估與前月相同，分別為4,490萬噸與2,110萬噸。

2022/23年度，全球玉米產量預估較前月下調35萬噸至11.684億噸。其中，美國玉米產量預估較前月上調90萬噸至3.538億噸，但出口量預估與前月相同為5,460萬噸。南非玉米產量預估較前月下調60萬噸至1,670萬噸，出口量預估較前月下調 30萬噸至340萬噸。歐盟玉米產量預估較前月下調140萬 噸至5,480萬噸。

2022/23年度，全球黃豆產量預估較前月下調50萬噸至3.905億噸。其中，美國黃豆產量預估較前月上調90萬噸至1.183億噸，出口量預估則與前月相同為5,566萬噸。阿根廷黃豆產量預估較前月下調150萬噸至4,950萬噸，主要因為天氣乾旱的影響，出口量預估則是較前月上調20萬噸至720萬噸。巴西黃豆產量與出口量預估與前月相同分別為1.52億噸與8,950萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月10日收盤上漲40美元或2.3％至每盎司1,753.7美元，美元指數下跌2.2％創近7 年來的單日最大跌幅，因通膨降溫令市場預期聯準會有望放緩升息幅度，12月白銀期貨上漲1.8％至每盎司21.702美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲5.8％至每盎司1,055美 元，12月鈀金期貨上漲5.1％至每盎司1,954.20美元。

美國周四（10日）公布的10月份消費者物價指數（CPI）年增率為7.7％，低於市場預期的8.0％，以及前月的8.2％；排除食品和能源的10月核心CPI年增6.3％，低於市場預期與前月的年增6.6％。10月CPI月增0.4％，與前月增幅相同，但低於市場預期的月增0.6％；10月 核心CPI月增0.3％，低於市場預期的月增0.5％與前月的 0.6％。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）10日黃金持有量持平為908.38公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量增加11.46公噸至14,695.66公噸。

瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）貴金屬策略師特維斯（Joni Teves）報告表示，至2023年底，金價將有望達到每盎司1,900美元，因預期美國貨幣政策將會出現轉變的影響，該行預期明年底之前聯準會將會降息1.75個百分點。報告稱，根據過往歷史統計，利率每削減1個百分點，金價就可望上漲19％。

特維斯表示，儘管該行預期明年底以前聯準會貨幣政策就會出現轉變並推升金價，但並不意味金價將從現在開始上漲，因明年上半年美國仍然處於升息的周期當中，黃金市場的大環境仍不友善。該行認為，黃金的長期投資人將會在貨幣政策轉變之後獲得回報，因此未來幾個月如果金價有所下滑，應該是長期投資人可以考慮進場的時機。

金價上周還創下兩年以來新低至每盎司1,618美元，但本周已經回升至每盎司1,700美元上方。累計今年以來金價仍下跌4％，主要因為聯準會的持續升息將利率推上8年以來新高，美元指數也在上月創下20年來新高的影響，累計今年以來美元指數上漲13％。

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