美股暴漲 台指期進逼萬四

美國10月消費者物價指數（CPI）年增率 7.7％，不僅低於市場預期，更是睽違7個月回落到8％以下，加上就業市場出現疲弱跡象，聯準會（Fed）放慢升息步伐的可能性加大，美股主要指數10日全面暴漲，帶動台股11日一開盤就向上跳空收復季線，台指期直逼萬四大關。

得益於10月通膨數據的下滑，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，Fed於12月升息兩碼的機率已來到八成以上，相比CPI數據出現前的不到六成出現明顯的增長。隨著美債殖利率跳水，美元指數創10年來最大跌幅，以科技股為首美股強勢反彈，那斯達克指數及費半指數漲幅分別達7.35％、10.22％，道瓊指數與標普500指數也各自大漲3.69％、5.54％。

台灣期交所內的美股三大指數期貨11日同樣展現出不俗表現，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報1,124點、193.75點與765點；至於英國富時100指數期貨也有117點漲點，暫以7,384點作收。

台股方面，台積電、聯電等電子權值股受惠通膨數據回落、美股飆漲，早盤均拉出逾半根漲停板以上，帶動加權指數11日跳空開高，留下319點跳空缺口，預估量衝上4,000億元，台指期同步大漲500多點，暫報13,994點。櫃買指數同步大漲2％以上，進入季線攻防戰，櫃買指數期貨暫時上漲3.5點，富櫃200指數期貨走揚236點，台灣生技期貨、半導體30期貨與航運期貨依序大漲133點、211點與3點，台灣永續期貨則還未有成交。