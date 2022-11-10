美通膨數據驟降 台指期夜盤飆風再起

美國10日開盤前夕率先傳出好消息，據美國勞工部揭露的10月消費者物價指數（CPI）數據顯示，年增率7.7％不僅低於前值8.2％及市場預期的8％，睽違7個月再度落到8％以下，更是2022年元月以來的最小增幅，激勵台指期夜盤向上跳高，大漲逾200點，暫報13,684點。

美國10月核心CPI年增則為6.3％，亦分別低於前值與預測值0.3與0.2個百分點，除通膨率的下滑，美國勞公布公布上周初請失業金人數也大幅攀高，報22.5萬人，高於預期，進一步加深聯準會（Fed）年底前放緩升息步伐的可能性。另外，美國期中選舉持續開票，民主黨表現強於先前市場猜測，美國總統拜登此時也釋出有意在2024爭取連任的訊號。

美股主要指數期貨受益通膨放緩，台灣期交所內的美股三大指數期貨10日應聲大漲，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報651點、110.75點與430點；至於英國富時100指數期貨也有112點漲點，暫以7,379點作收。

台股方面，大盤因美國共和黨於期中選舉的表現未如預期，加上加密貨幣拋售潮，以及美國原油庫存大增造成能源股大跌影響，加權指數10日向下開低，盤中最低來到13,463點，終場下跌135點，以13,503點作收。期貨方面，外資10日轉賣16.85億元，並同步加碼9,285口期貨空單，未平倉淨部位達278口淨空單。至於小台指期、電子期及半導體30期貨夜盤則依序上漲190點、9.95點、76點。