11/10期貨市場掃描

美股

受到期中選舉結果不明、加密貨幣重挫衝擊，美國四大指數9日全面下挫。

道瓊工業平均指數11月9日終場下挫1.95％（646.89點）、收32,513.94點。那斯達克指數下挫2.48％（263.03點）、收10,353.17點。標準普爾500指數下挫2.08％（79.54點）、收3,748.57點。費城半導體指數下挫3.14％（78.57點）、收2,424.82點。

比特幣刷新熊市低點、衝擊四大指數午後跌至盤中最低。全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）表示，基於盡職調查（due diligence）的結果，以及近來傳出客戶資金遭不當處理、美國主管機關對FTX展開調查等原因，決定撤銷併購對手FTX的計畫。

CoinDesk報價顯示，截至台北時間10日上午7 時整，比特幣報15,847.56美元、較24小時前大跌14.09％

幣安的決定壓抑投資人冒險意願、拖累整個科技類股。加密貨幣概念股應聲大跌。線上加密貨幣交易所Coinbase Global，Inc.、加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital、挖礦概念股Marathon Digital及Riot Blockchain分別逆勢重挫9.54％、12％、3.51％、8.07％。

期中選舉結果混沌未明，也壓抑股市走勢。華爾街原本期待，若共和黨能明確掌控國會，則有望阻擋不利市場的稅制、也能擋下引發通膨的財政支出法案。NBC News目前仍未明確預測眾議院將由哪一黨掌控。NBC估計，共和黨可拿下222席，只勉強贏得多數。

參議院選情更緊繃。NBC News選情預測顯示，關鍵賓州的民主黨參議員候選人John Fetterman擊敗共和黨對手Mehmet Oz。也很關鍵的喬治亞州方面，國務卿Brad Raffensperger表示，民主黨候選人Raphael Warnock、共和黨候選人Herschel Walker將在12月 6日進行第兩輪決選。關鍵的內華達州在美股收盤前局勢仍未明。

CNBC報導，22V Research分析師Dennis DeBusschere9日發表研究報告指出，投資人、賭盤原本預期共和黨將橫掃期中選舉、掀起「紅色浪潮」（red wave），如今看來並未兌現，這勢必會推升美股短期內的波動率。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月9日 收盤下跌3.08美元或3.5％至每桶85.83美元，因美元上漲、需求擔憂，以及上周美國原油庫存增長的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.71美元或2.8％至每桶92.65美元。

美國能源部11月9日公布，截至11月4日，美國商業原油庫存較前周增加390萬桶至4.408億桶，分析師原先預估為增加140萬桶；汽油庫存減少90萬桶至2.057億桶，蒸餾油庫存減少50萬桶至1.063億桶。美國上周原油、汽油與蒸餾油庫存較過去5 年的同期平均值分別減少3％、6％與17％。

美國能源部月報表示，總體經濟的不確定性預期將會對石油需求造成影響，報告將2023年美國經濟增長預估從1.3％大幅下調至-0.1％，也將2023年全球石油需求增長預估較前月下調32萬桶/日，至年增116萬桶/日。美國產油增長預估也從年增61萬桶/日，下調至年增48萬桶/日，2023年美國原油日均產量預估將為1,231萬 桶，此仍將超過2019年創新高的1,229萬桶水平。

報告表示，石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）10月5日宣布將減產200萬桶/日，但這並未明顯影響到美國能源部對OPEC+的生產預估，因其已經預期OPEC+有所行動，且OPEC+此前的產量也並未達到其所宣布的生產配額。報告對第四季OPEC原油產量的預估與前月基本持平為2,860萬桶/日，2023年OPEC原油產量預估將略微增長至2,890萬桶/日。

鑑於歐盟對俄羅斯的原油禁運將於12月5日起生效，報告也預估俄羅斯原油日產量將從第三季的1,090萬桶略減至第四季的1,080萬桶，2023年俄羅斯原油日產量預期將進一步下滑至930萬桶。在供應減少的影響下，預期全球石油庫存第四季將僅增長20萬桶/日，相比第三季為增長80萬桶/日；2023年第一季，全球石油庫存預估將減少120萬桶/日，全年則預估將減少30萬桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨11月9日上漲，小麥與玉米則是下跌，12月玉米期貨收盤下跌0.5％至每英斗6.6450美元，12月小麥下跌2.6％至每英斗8.0650美元，1月黃豆上漲 0.4％至每英斗14.52美元。

美國農業部9日在月報當中上調全球小麥產量預估，因澳洲、英國以及哈薩克的產量預估上調，抵消了阿根廷與歐盟產量預估下調的影響。美國農業部將全球小麥產量預估較前月上調 100萬噸至7.827億噸。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨11月9日下跌3.4％至每磅84.73美分，3月粗糖期貨上漲2％至每磅19.38美分。

烏克蘭農業部11月8日表示，截至11月7日，烏克蘭冬季穀物的播種進度已經達到90％，播種面積達到430萬公頃。其中包括360萬公頃的小麥，佔冬季穀物播種面積的91％比重；大麥以及黑麥的播種面積則分別為56.8萬公頃與7.9萬公頃。相比沒有受到戰爭影響的去年同期，烏克蘭冬麥的播種面積達到609萬公頃。烏克蘭農業部預估今年冬麥的播種面積為380萬公頃。

烏克蘭總統澤倫斯基11月 8日表示，將於11月19日到期的黑海穀物協議有必要繼續延長，以確保國際穀物市場的供應。俄烏雙方在土耳其與聯合國的協調下於7 月份達成允許烏克蘭穀物經由黑海港口出口的協議，本月稍早俄羅斯一度宣布退出，但幾天之後又表示將重新加入。雙方延長協議的會談將於下周展開，烏克蘭方面希望能夠增加開放的港口，以及將協議延長至少一年的時間。

美國農業部外國農業服務處報告表示，2022/23年度，中國大陸黃豆產量預估將達到接近新高水平的1,900萬噸，主要受惠於單位產量提高的影響，大陸黃豆進口量則預估為9,650萬 噸，較上年度的9,160萬噸將增長5.3％，主要受到養豬行業的飼料需求增長，以及食用的黃豆油需求增長的帶動。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月 9日收盤下跌2.3美元或0.1％至每盎司1,713.7美元，美元指數上漲0.8％，12月白銀期貨下跌0.8％至每盎司21.327美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.7％至每盎司997.3美元，12月鈀金期貨下跌3.8％至每盎司1,859.20美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）9日黃金持有量增加2.89公噸至908.38公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少118.85公噸至14,684.20公噸。

美國鑄幣局公布的數據顯示，10月份，美國鷹揚金幣銷量為62,500盎司，較前月增加25％，但較去年同期減少59％；累計今年1-10月，美國鷹揚金幣銷量較去年同期的107.5萬盎司減少10％至97萬盎司。10月份，美國鷹揚銀幣銷量125.8萬盎司，較前月增加51％，累計今年1-10月的鷹揚銀幣銷量則是年減17％至1,450萬盎司。

另一方面，澳洲伯斯鑄幣廠公布的數據顯示，10月份，金條與金幣的銷量為183,102盎司，較前月以及去年同期分別大增107％與206％；銀條與銀幣銷量199.5萬盎司，較前月減少23％，較去年同期則是增長48％。伯斯鑄幣廠鑄造產品部總經理范斯（Neil Vance）表示，9月稍晚開始該廠的黃金銷售就明顯增長，特別是來自美國與德國的需求都相當強勁。

Gainesville Coins貴金屬專家米爾曼（Everett Millman）表示，澳洲的金幣銷售相對強勁還受惠於其與兩大黃金消費市場中國與印度地緣較為接近的優勢，中國與印度的消費者購買澳洲金幣要比美國金幣來得方便一些。米爾曼指出，中印兩國的消費者都傾向於在金價下跌的時候購入，因黃金在當地被視為是基礎資產以及全球貨幣，每當經濟不確定性上升，民眾就會購入黃金避險。

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