共和黨紅潮未如預期 台指期夜盤走低

美國期中選舉持續進行開票，先前市場預期的共和黨「紅潮」並未如預期出現，民主黨更拿下關鍵的賓州參議員席次，共和黨執掌參議院的企圖恐將幻滅，市場失望賣壓出籠，美股四大指數9日早盤普跌，拖累台指期夜盤同步走低。

不僅在選舉上民主黨的表現超乎預期，美股8日盤後公布的迪士尼財報表現不佳，營收與獲利均低於市場預期，也進一步打擊市場情緒，隨美國10月消費者物價指數（CPI）即將公布，股市或將迎來新一波的動盪。

台灣期交所內的美股三大指數期貨9日跟隨現貨方向，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨依序下跌214點、26點與90點；至於英國富時100指數期貨也有29點跌點，暫以7,269點作收。

台股方面，大盤9日跟隨美股提前反映共和黨獲選情緒，在外資大舉回流之下，由權王台積電領軍，電子成交比重逼近七成，指數價漲量增，終場大漲291點，收在13,638點，正式挑戰10月11日空方跳空缺口，並有機會往上挺進挑戰季線13,971點。期貨方面，外資9日續買241.56億元，並同步加碼4,423口期貨多單，未平倉淨部位達9,006口淨多單。此外，小台指期、電子期夜盤則分別下跌30點、1.55點，半導體30期貨則上漲19點。