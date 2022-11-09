11/9期貨市場掃描

美股

預料將影響拜登政府未來財政支出及規範的美國期中選舉結果將出爐，美國四大指數8日在投資人預估共和黨有望掌控參眾兩院的帶動下全面跳漲。

道瓊工業平均指數11月8日終場上漲1.02％（333.83點）、收33,160.83點，創8月25日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.49％（51.68點）、收10,616.20點。標準普爾500指數上漲0.56％（21.31點）、收3,828.11點。費城半導體指數勁揚2.15％（52.76點）、收2,503.39點，創 10月6日以來收盤新高。

美國8日舉行期中選舉，將選出435位眾議員及35位參議員。專家認為，可能得等待數天才能確定某些特定搖擺州的選舉結果。

路透社報導，無黨派預測及民調結果顯示，共和黨很有可能贏得眾議院多數席次，參議院則選情緊繃。CNBC報導，市場普遍相信，參議院最終可能會由共和黨以些微差距拿下。

Business Insider報導，Carson Group市場策略長Ryan Detrick8日發表研究報告指出，從1950年以來的歷史資料來看，當民主黨入主白宮、國會兩院全由共和黨掌控，標準普爾500指數的平均年化報酬率最佳、達到16.2％。

華爾街最準確股市分析師——摩根士丹利（Morgan Stanley、通稱大摩）證券策略長Michael Wilson日前也發表研究報告指出，若共和黨能掌控參眾兩院，美股短期內有機會彈高。

值得注意的是，標普500、那指盤中一度因為重量級加密貨幣交易所幣安（Binance）、FTX近日衝突不斷，甚至引發FTX可能破產的謠言而由紅翻黑。MarketWatch報導，這衝擊比特幣報價在美股盤中下殺超過10％至18,250美元，短暫壓抑高風險資產走勢。加密貨幣概念股應聲大跌。線上加密貨幣交易所Coinbase Global，Inc.、挖礦概念股Marathon Digital及Riot Blockchain分別逆勢重挫10.78％、5.14％、7.30％。

投資人也在等待預定本周四（11月 10日）出爐的10月消費者物價指數（CPI）報告。市場普遍預測，CPI年增率有望趨緩。芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨投資人對於Fed12月究竟要升兩碼（50個基點）或三碼意見分歧。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨11月8日收盤下跌2.88美元或3.1％至每桶88.91美元，因美元下跌、美國能源部下調明年石油需求增長預估，以及擔憂中國大陸疫情升溫衝擊需求的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.56美元或2.6％至每桶95.36美元。

美國能源部在月報當中將2023年全球石油需求增長預估較前月下調32萬桶/日，至年增116萬桶/日。美國產油增長預估也從年增61萬桶/日，下調至年增48萬桶/日，2023年美國原油日均產量預估將為1,231萬桶，此仍將超過2019年創新高的1,229萬桶水平。

BOK Financial資深交易副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示，中國大陸疫情升溫令石油市場的交易人緊張，在中國堅持清零的政策下，也持續傳出更多地區遭到封鎖的消息。大陸國家衛健委公布，11月 7日新增本土感染者近7,500例，此創下今年5月以來的新高。

能源數據分析公司艾凡斯智庫研究（Enverus Intelligence Research，EIR）報告表示，2023年全球石油需求可能將僅增長約100萬桶/日，較目前市場上普遍預期的年增170-200萬桶/日要低上許多。該公司董事普萊斯（Bill Farren-Price）表示，明年石油需求增長主要來自於中國、印度以及其他亞洲地區，其他地區可能將出現負增長或增長幅度微乎其微。

國際能源署（IEA）10月報告下調今明兩年的全球石油需求增長預估，稱因為全球經濟環境惡化，以及相對較高的油價將令石油需求減弱的影響。報告預估2022年 全球石油需求將年增190萬桶/日，較前月的預估下調6萬桶/日；2023年全球石油需求則預估將年增170萬桶/日，至1.013億桶/日，較前月的預估下調47萬桶/日。

美國能源部公布的數據顯示，11月7日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.796美元，為一個月來首度上漲；較前周上漲5.4美分，較去年同期上漲38.6美分。各地區零售汽油均價多數上漲，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.945美元，較前周下跌8.3美分，較去年同期上漲81.6美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖3.186美元，較前周下跌0.9美分，較去年同期上漲8.4美分 。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨11月8日全面下跌，因市場等待以及觀望9日將公布的美國農業部月報，以及俄羅斯小麥在出口市場的強力競爭的影響。12月玉米期貨收盤下跌1.2％至每英斗6.6750美元，12月小麥下跌2.1％至每英斗 8.2775美元，1月黃豆下跌0.3％至每英斗14.4650美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨11月8日上漲0.2％至每磅87.68美分，3月粗糖期貨上漲1.7％至每磅19.00美分。

美國農業部11月 7日公布的作物報告顯示，截至6日，美國冬麥作物良率較前周的28％增加2個百分點至30％，但仍處於歷來的同期新低，主要因為天氣乾旱的影響，相比分析師的平均預估為31％。此前，美國冬麥作物良率的同期低點為2013年所創下的39％，相比去年同期的作物良率為45％。截至11月1日，美國冬麥作物受旱的面積達到74％，尤以美國中央大平原南部的受旱最為嚴重，因連續三年遭遇反聖嬰天氣現象的影響。

美國農業部11月7日盤後公佈的作物進度報告顯示，截至11月6日，佔去年玉米種植面積92％的18個州，玉米收成進度較前周的76％增加至87％，高於去年同期的83％，以及同期5年平均值的76％。佔去年黃豆種植面積96％的18個州，黃豆收成進度較前周的88％增加至94％，高於去年同期以及同期5 年平均值的86％。佔去年冬麥種植面積89％的18個州，冬麥播種進度較前周的87％增加至92％，高於去年同期以及同期5年平均值的90％。

美國農業部11月7日公布的每周出口檢定報告顯示，截至11月3日當周，美國小麥一周出口檢定量為180,991公噸，佔穀物出口總量的6％；較前周增加32％，較上年同期減少28％，主要出口市場為菲律賓（65,044公噸）、日本（37,975公噸）與葉門（30,000公噸）。自6月起的2022/23年度小麥累計出口量年減1％至9,828,111公噸。美國農業部10月報告預估2022/23年度小麥出口量將年減70萬噸至2,110萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月8日收盤上漲35.5美元或2.1％至每盎司1,716美元，因美元指數下跌0.5％以及美債殖利率下滑，而加密貨幣市場動盪也提振黃金的避險需求；12月白銀期貨上漲2.8％至每盎司21.502美元。紐約商業交易所（NYMEX）1 月鉑金期貨上漲2.5％至每盎司1,014.5美元，12月鈀金期貨上漲1.9％至每盎司1,932.60美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）8日黃金持有量減少1.47公噸至905.49公噸，續創2020年 2月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少54.42公噸至14,803.05公噸。

道明證券（TD Securities）商品策略主管梅萊克（Bart Melek）報告表示，金價近期上漲主要因為美元回落的影響，但很難說金價已經擺脫下跌的趨勢，因聯準會的升息周期尚未結束。該行目前預期聯準會的利率頂點將會達到5.5％，高於原先所預期的5.0％，因此預期金價未來幾個月仍有可能會跌破每盎司1,600美元價位。

梅萊克指出，在央行升息以及經濟放緩的影響下，實質利率將會走高，而新興國家央行也將難以像第三季那樣大量買入黃金，因持有黃金的機會成本太高，這也將令金價失去一大支撐。世界黃金協會11月1日報告表示，2022年第三季，全球黃金需求年增28％至1,181公噸，主要受到央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高的帶動；累計今年前三季黃金需求年增18％至3,386公 噸。

道明證券資深商品策略師加利（Daniel Ghali）則是表示，黃金ETF持倉的持續減少，以及黃金期貨投機部位的下滑等，仍然是金價上漲的一大阻力。美國商品期貨交易委員會11月4日報告顯示，截至11月1日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前周減少5％至64,623口，為連續第3周減少，並創下5周以來的新低；相比9月底黃金期貨投機淨多單降至52,081口，則是創下2019年4月以來的新低。

※本文章由群益期貨授權提供，欲觀看更多期貨市場資訊，可至群益期貨網站。