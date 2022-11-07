美國選前之日 台指期夜盤續揚

美股7日迎來冬令時間後的首個交易日，儘管個股利空毫不間斷，譬如蘋果因大陸防疫下修iPhone新機出貨量，以及Meta宣布大規模裁員，但在美國期中大選前夕，美股主要指數期貨仍微幅走高，帶動台指期夜盤續漲，暫報13,277點。

本周焦點除美國期中選舉即將登場，隨共和黨高機率重新取回眾議院的控制權，美國總統拜登的權力恐被削弱，市場高度關注選舉結果帶來的政治變局。此外，美國10月消費者物價指數（CPI）數據10日也將出爐，華爾街目前預期年增率將從8.2％降至8％。

台灣期交所內的美股三大指數期貨7日同步走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報144點、14.75點與99點；至於英國富時100指數期貨則有19點跌點，暫以7,302點作收。

台股方面，大盤受惠美股反彈，外資買盤回籠，加權指數7日大漲197點，收在13,223點，成交量能同步放大，短線多方買氣增溫，惟近壓13,273點仍未攻克。期貨淨空單方面，外資7日轉買92.09億元，並反手加碼1,100口期貨空單，未平倉淨部位達4,475口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨夜盤則依序上漲47點、1.85點、17點。