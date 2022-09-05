多空縮手觀望 台股期現貨平盤擺盪　

本周除有中秋長假效應外，多位聯準會（Fed）官員也將陸續發表談話，以及蘋果秋季發表會將在台北時間8日凌晨登場，屆時股市反應慢半拍，因此多空逐漸觀望縮手，台股5日現貨在平盤附近震盪，台指期暫時小漲31點，報14,628點。

美國勞工部上周公布8月非農新增就業人數達31.5萬人，高於市場預期，但遠低7月的52.6萬人，失業率則報3.7％，同樣高於預期，稍微緩解Fed大幅升息的可能性，但整體就業市場依舊緊繃，離實現聯準會的目標仍有一段距離。

台灣期交所內的美股三大指數期貨5日全數走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報195點、33.25點與145點；至於英國富時100指數期貨面對國內首相選舉，5日結果就將出爐，目前持續上演慶祝行情，暫時上漲45點，暫收在7,208點。

此外，領先指標櫃買指數走勢遜於加權指數，先前漲多的中小型股因長假前資金提前獲利題材入袋，暫時回檔觀望，櫃買指數期貨與富櫃200指數期貨5日午盤過後跌點分別來到2點、111點外，台灣生技期貨也有22點跌點，台灣永續期貨還未有成交。此外，半導體30期貨及航運期貨分別走低5點、2.45點。