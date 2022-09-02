美股

關鍵的非農業就業報告周五（9 月 2 日）出爐前夕，標準普爾 500 指數拉尾盤、結束連續 4 個交易日的跌勢，但半導體類股受到輝達（Nvidia Corp.）拖累呈現下挫走勢。

道瓊工業平均指數 9 月 1 日終場上漲 0.46%（145.99 點）、 收 31,656.42 點。那斯達克指數下跌 0.26%（31.08 點）、 收 11,785.13 點，創 7 月 26 日以來收盤新低。標準普爾 500 指數上漲 0.3%（11.85 點）、收 3,966.85 點。費城半導 體指數下跌 1.92%（51.44 點）、收 2,625.95 點，創 7 月 13 日以來收盤新低。

新公布的數據顯示，上週申請失業救濟金人數下探 2 個月低點、減幅高於預期，8 月裁員數也下滑，讓聯準會（Fed）更有繼續升息的理由。這讓美股稍早受到壓抑。

投資人如今靜待周五出爐的 8 月非農業就業報告。路透社調查顯示，經濟學家預測，8 月非農業就業人數將新增 300,000 人。富國銀行經濟學家 Jay Bryson 將 8 月就業人數新增預估值從原本的 325,000 人上修至 375,000 人，摩根士丹利經濟學家 Ellen Zentner 則預測 8 月就業 人數將新增 350,000 人。

LPL Financial 全球策略長 Quincy Krosby 表示，投資人 的焦點全放在周五就業報告，股市目前遭到超賣，就業報告必須轉趨疲弱、尤其是薪資方面，才能促使股市反 彈或至少不再續跌。

市場普遍預測，Fed 9 月有 73.1%的機率升息三碼，聯邦基金利率將在 2023 年 3 月於 3.993%附近觸頂。這讓投資人擔憂，Fed 也許會犯下過度升息、促使經濟陷入衰退的錯誤。

標普 500 在觸及 3,903.65 盤中低點、接近 3,900 點關鍵 支撐後反彈。受到 Fed 主席鮑爾（Jerome Powell）上周五 暗示央行會繼續升息抗通膨的衝擊，標普 500 過去 4 個 交易日重挫將近 6%。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）10 月原油期貨 9 月 1 日收 盤下跌 2.94 美元或 3.3%至每桶 86.61 美元，因中國四 川省成都封城引發新一輪擔憂，歐洲 ICE 期貨交易所 （ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌 4.13 美元或 4.3%至每桶 92.36 美元。四川成都疫情防控指揮部發出 通告表示，自 9 月 1 日 18 時起，全體居民原則居家， 企業居家辦公。

AvaTrade 首席市場分析師阿斯蘭（Naeem Aslam）表示，中國再度爆發疫情引發油價下跌，市場將更為關注 9 月 5 日石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）的會議，很難相信 OPEC+不會採取任何行動來因應；如果 OPEC+能夠對供應做出限制的話，油價或有機會回到每桶 90-100 美元的區間。

路透社調查顯示，8 月份，石油輸出國組織（OPEC）原油日產量增加 69 萬桶至 2,958 萬桶，創下 2020 年 4 月以來的新高，主要受到利比亞生產恢復，日產量較前月 增加 40 萬桶的影響。其他產量增加的主要國家還包括 沙國（10 萬桶/日）、奈及利亞（5 萬桶/日）與伊拉克（7 萬桶/日）。

OPEC+聯合技術委員會 8 月 31 日報告表示，2022 年，全球石油市場預估將小幅供給過剩 40 萬桶/日。報告表示，石油需求仍然面臨很大的不確定性，主要因為通膨 高漲以及貨幣政策的收緊，也將會影響到消費者的支出預算。報告也表示，能源價格上漲對消費的衝擊可能高於預期，特別是在接近年底的時候。

美國能源部 8 月 31 日公布，截至 8 月 26 日，美國商業 原油庫存較前週減少 330 萬桶至 4.183 億桶，為連續第 3 週減少；汽油庫存減少 120 萬桶至 2.145 億桶，蒸餾 油庫存增加 10 萬桶至 1.117 億桶。與過去 5 年的同期平均值相比，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少 了 6%、7%與 23%。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨 9 月 1 日全面下跌，因中國疫情引發商品市場賣壓，美元指數再創 20 年來新高也削弱美國農產品的出口競爭力。12 月玉米期貨收盤下跌 1.9%至每英斗 6.58 美元，12 月小麥下跌 4.5%至每英斗 7.9425 美元，11 月黃豆下跌 2%至每英斗 13.9475 美元。四川成都疫情防控指揮部發出通告表示，自 9 月 1 日 18 時起，全體居民原則居家，企業居家辦公。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12 月棉花期貨 9 月 1 日下跌 4.4%至每磅 108.21 美分，10 月粗糖期貨上漲 0.6%至每 磅 17.99 美分。

堪薩斯州立大學農業經濟系 8 月 31 日報告表示，美國主要玉 米產地的 18 個州，今年玉米產量預估將較上年度的 141 億英斗減少 6.7%至 131.6 億英斗，較前月的預估也下調 1.1%，主 要因為天氣乾旱的影響，預估區間介於 125.6 億英斗至 137.8 億英斗。

美國農業部 8 月 29 日盤後公佈的作物進度報告顯示，截至 8 月 28 日，佔去年玉米種植面積 92%的 18 個州，玉米作物良率 較前週減少 1 個百分點至 54%，低於去年同期的 60%，為連續 第 4 週下滑。

Pro Farmer 進行年度作物巡查之後的報告預估，美國玉米產量 將為 137.6 億英斗，此將創下 2019 年以來的新低，主要因為天氣乾旱導致單產下滑的影響，較美國農業部 8 月報告的預估 也減少 6 億英斗。今年美國玉米單位產量預估為 168.1 英斗/英畝，更將創下 2012 年以來的新低，遠低於美國農業部 8 月 報告所預估的 175.4 英斗/英畝。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12 月黃金期貨 9 月 1 日收盤下跌 16.9 美元或 1%至每盎司 1,709.3 美元，受美元以及美債殖利率走高的影響；美元指數上漲 0.9%， 12 月白銀期貨下跌 1.2%至每盎司 17.666 美元。紐約商業交易所（NYMEX）10 月鉑金期貨下跌 2.6%至每盎司 805.5 美元，12 月鈀金期貨下跌 4%至每盎司 1,996.30 美元。

全球最大黃金 ETF 道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）1 日黃金持有量減少 2.89 公噸至 973.37 公噸，創 2020 年 4 月以來的逾兩年新低。最大的白銀 ETF 安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少 30.1 公噸至 14,529.68 公噸。

渣打銀行（Standard Chartered）貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）報告表示，金價雖然正在跌向每盎司 1,700 美元價位，但在 1,700 美元下方進一步大幅滑落的空間應該有限，稱拖累金價的主要因素都已經被市場反映了。

報告表示，夏天以來金價下跌的主要原因是美元走強，在美國聯準會大幅升息的帶動下，美元指數寫下 20 年來的新高，也使得金價創下連續 5個月的月度跌幅。不過，金價仍然受到一些因素的支撐，包括經濟衰退以及通膨高漲的擔憂、投機部位的減少，以及金價下跌之後，中國與印度的黃金買氣有望受到提振等。

渣打銀行預期美國聯準會本月將會升息 50 個基點，11 月以及 12 月將會暫停升息；此預期比市場的預期更為溫和，因目前市場上已經預期本月升息 75 個基點的機 率在七成以上。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》的數據顯示，市場對 9 月份聯準會升息 2 碼的預期由一個月前的 72%降至 28%，升息 3 碼的預期則是由一個月前的 28%升至 72%。

庫柏表示，周五將公布的美國 8 月份就業報告，或將決定金價的短期表現。該行預期美國 8 月非農就業人口將增加 27.5 萬人，平均時薪的月增率為 0.3%，失業率持 平於 3.5%。此外，過去 4 個月來，黃金 ETF（交易所 交易基金）的持倉持續減少，對金價來說也是一項不利 因素。世界黃金協會報告表示，上週全球黃金 ETF 持倉減少 6.7 公噸至 3,663 公噸，已經是連續第 10 週減少。

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