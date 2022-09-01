美股跌跌不休 台指期夜盤賣壓沉重

美國數據進一步支持聯準會（Fed）鷹派立場，無論是就業指標或採購經理人指數（PMI），皆指明經濟仍有升息空間，美股四大指數在9月首個交易日全數下殺，費半指數早盤更大跌逾4％，拖累台指期夜盤反彈無力，暫跌53點，報14,684點。

美國勞工部公布上周初請失業金人數為23.2萬人，較前值下滑並優於預期；美國8月Markit製造業PMI終值51.5，不光維持在榮枯線上，更好於華爾街的持平預期，另外ISM製造業PMI終值52.8，同樣高預期的52。

台灣期交所內的美股三大指數期貨1日早盤同現貨走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報127點、11.75點、11點；至於英國富時100指數期貨也有77點跌點，暫以7,167點作收。

台股方面，市場對經濟硬著陸的憂慮漸濃，大盤1日開低走低，盤下震盪，終下跌293點，收在14,801點，跌破萬五關卡，同時失守短中期均線，本周低點也未能站穩，技術面退回短空格局。期貨淨空單方面，外資大賣台股332.29億元，並同步加碼7,231口期貨空單，未平倉淨部位為6,059萬口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨則依序下跌65點、3.85點、22點。