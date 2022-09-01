美股

硬碟機大廠希捷（Seagate Technology）、惠普（HP Inc.）財測疲軟，衝擊半導體類股走跌，再加上聯準會（Fed）官員的鷹派言論餘波盪漾，美國四大指數31日全面收低。

道瓊工業平均指數8 月31日終場下跌0.88％（280.44點）、收31,510.43點，創7 月18日以來收盤新低；月K線下跌4.06％。那斯達克指數下跌0.56％（66.93點）、收11,816.20點，創7 月26日以來收盤新低；月K線下跌4.64％。標準普爾500指數下跌0.78％（31.16點）、收3,955.00點，創7 月26日以來收盤新低；月K線下跌4.24％。費城半導體指數下跌1.15％（31.24點）、收2,677.39點，創7 月14日以來收盤新低；月K線下跌9.77％。

路透社統計顯示，道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數都寫下2015年以來表現最疲軟的8 月份。標普500在 8月中旬創下四個月新高後，最近幾週大幅拉回、至31日為止修正超過8％，並跌破好幾個關鍵的技術支撐水位。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上週五（26日）在傑克森洞（Jackson Hole）央行年會發表的鷹派言論，澆熄市場對貨幣政策轉趨鴿派的期待，標普500過去4 個交易日下挫超過5％。

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁Loretta Mester31日表示，Fed明（2023）年初得把聯邦基金利率調高至4％以上並設法維持住，以便將通膨率壓制回2％目標。她說，未來一兩年經濟衰退的風險增加。

紐約聯邦儲備銀行總裁John Williams甫於30日表示，Fed很可能得把聯邦基金利率拉高至3.5％，為了對抗通膨，明年幾乎不可能降息。

9月一般是歷史上股市表現偏弱的月份，增添市場焦慮氛圍。CFRA投資策略長Sam Stovall表示，9月通常是一年中表現最差的一月，9月、2月是兩個平均報酬為負的時期，但9 月是唯一一個下跌機率高於上漲的月份，這最終可能成為自我應驗的預言（self-fulfilling prophecy）。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨8月30日收盤下跌5.37美元或5.5％至每桶91.64美元，因擔憂經濟以及石油需求的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌5.78美元或5.5％至每桶99.31美元。

DTN資深市場分析師Troy Vincent報告表示，過去3個月來，全球經濟放緩以及中國疫情爆發對石油市場的需求造成最大的影響；而在供應面部分，俄羅斯的原油出口仍維持穩定，利比亞的供應恢復，並且市場預期如果伊核協議能夠恢復的話，伊朗原油將可望重回國際市場。在供需基本面的影響下，油價的走勢轉弱。

俄羅斯天然氣工業石油公司（Gazprom Neft）執行長杜尤科夫（Alexander Dyukov）表示，當前油價仍足以支持生產商進行石油生產的投資，並認為石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）的生產協議在年底到期之後，應該還要繼續延長。根據普氏的調查，2022年7月，OPEC+的原油產量創下5個月來的新高，主要受到沙烏地阿拉伯以及哈薩克產量增長的帶動。

杜尤科夫表示，OPEC+的成功運作，有助於維持國際油市的均衡，能夠以合適的油價來滿足石油市場的消費需求。他也認為，高油價並不是受到OPEC+生產協議的影響，而主要是受到全球地緣政治因素的影響。

挪威睿咨得能源諮詢公司（Rystad Energy）報告表示，受到各國制裁以及石油禁運的影響，俄羅斯7月份的原油出口量降至420萬桶/日，較前月減少40萬桶/日，但俄羅斯原油產量已經恢復至接近俄烏戰爭以前的水平。報告將今年俄羅斯原油產量的預估較前月上調20萬桶/日，至960萬桶/日，相比9月份俄羅斯在OPEC+的生產配額為1,103萬桶/日。

伊拉克庫德族半自治區庫德斯坦地區政府報告表示，如果在充分投資的情況下，未來五年，該區的原油產量能夠提高至58萬桶/日，出口量也能達到53萬桶/日；但是如果沒有新的投資，則原油出口量將只有24萬桶/日，主要受到老舊油井耗竭的影響。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨8月31日上漲，玉米與黃豆則是下跌。12月玉米期貨收盤下跌1％至每英斗6.7050美元，11月黃豆下跌0.7％至每英斗14.2250美元，12月小麥上漲1.4％至每英斗8.3150美元。8月份，黃豆下跌3.1％，小麥與玉米上漲2.9％與8.2％，玉米價格主要受到天氣乾旱令單產下滑的支撐。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8月31日上漲0.8％至每磅113.21美分，8月份上漲17％；10月粗糖期貨下跌1.2％至每磅17.89美分，8月份上漲2％。

阿根廷農業部8月30日報告表示，阿根廷農戶今年黃豆收成的銷售進度已經達到51.6％，但遠低於上年同期的62％，主要因為國內的通膨危機令農戶將作物視為抗通膨資產而惜售的影響。8月18日至24日當週，阿根廷農戶向出口商出售了35萬噸的黃豆。根據阿根廷政府的數據，阿根廷今年的黃豆產量為4,400萬噸，較上年度的4,600萬噸略減200萬噸。

阿根廷今年玉米收成的銷售進度則是達到64％，與上年同期相當。政府的數據顯示，阿根廷今年的玉米收成為5,900萬噸，較上年度的6,050萬噸減少150萬噸。阿根廷今年的黃豆與玉米作物都已經收成完畢，9-10月份起，農戶將開始播種下年度（2022/23）的黃豆玉米作物。阿根廷2022/23年度小麥則將從11月起開始收成，羅薩里歐穀物交易所預估2022/23年度的阿根廷小麥產量為1,770萬噸。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）8月30日撰文表示，巴西國家氣象局所發佈的未來三個月天氣預測未盡理想，特別是巴西的南部地區，可能將連續第三年受到反聖嬰現象的不利天氣影響，9-10月份作物生長季節期間的降雨仍將低於正常值。巴西中部以及北部地區的降雨則是正常或高於平均值。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8 月31日收盤下跌10.1美元或0.6％至每盎司1,726.2美元，續創逾一個月來的新低，主要受到美債殖利率上漲的影響；美元指數下跌0.1％，12月白銀期貨下跌2.2％至每盎司17.882美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.6％至每盎司827美元，12月鈀金期貨下跌0.4％至每盎司2,078.90美元。8月份，金銀鉑鈀分別下跌3.1％、11.5％、7.1％、2.4％。



紐約黃金期貨本週寫下一個月來的新低，主要受到升息預期以及美債殖利率上揚的影響。世界黃金協會首席市場策略師李德（John Reade）報告表示，黃金ETF（交易所交易基金）遭到贖回也是拖累金價的一大原因，上週全球黃金ETF持倉減少6.7公噸至3,663公噸，已經是連續第10週減少。



全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）30日黃金持有量減少4.35公噸至976.26公噸，則是續創7個月來新低。美國商品期貨交易委員會8月26日報告顯示，截至8月23日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約黃金期貨投機淨多單較前週減少11％至125,847口，創下3週以來的新低。

南非最大金礦商和諧金礦公司（Harmony Gold Mining Company Limited）8月30日公布財報表示，截至6月底的2022財年，該公司黃金產量較上個財年的1,535,352盎司減少3％至1,486,517盎司，主要因為南非礦場因安全問題導致停工、開採限制，以及供應鏈干擾等因素的影響。



2022財年，該公司總維持成本為每盎司1,709美元，略高於公司原先預期的每盎司1,626-1,708美元區間。2022財年，該公司淨損4,800萬美元，主要受到生產成本上揚以及資產減記的影響，相比上個財年為淨利3.26億美元。此外，該公司礦產資源量與儲量也年減6％，分別為1.326億盎司與3,980萬盎司。



和諧金礦公司主要資產位於南非以及巴布亞紐幾內亞，該公司在南非擁有10個地下礦場以及1個露天礦場，在巴布亞紐幾內亞則擁有一座露天金銀礦隱谷（Hidden Valley），並與澳洲最大金礦商新峰礦業（Newcrest Mining Limited）共同合資持有巴布亞紐幾內亞的瓦菲高普（Wafi-Golpu）銅金礦項目。

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