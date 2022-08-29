美股止穩 台指期夜盤翻紅

美國聯準會（Fed）主席鮑爾26日的鷹派談話，澆熄市場對於Fed政策轉向的預期，美股四大指數當日全線下跌，不過在周末的冷靜過後，恐慌情緒暫時收斂，焦點轉向本周下旬公布的非農就業報告，以及後續的消費者物價指數（CPI）表現，美股29日早盤小幅走低，台指期夜盤轉揚55點，報14,875點。

根據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，9月升息3碼的機率已突破六成；以歷史經驗，過早結束升息存在一定風險，儘管抗通膨將對經濟帶來痛苦，但鮑爾立場堅定。台灣期交所內的美股三大指數期貨29日領先現股走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報74點、7點與128點；至於英國富時100指數期貨還未有成交。

台股方面，Fed鷹氣外露，美股殺聲隆隆，台灣29日亦呈現股匯雙殺，盤中一度大跌逾400點，摜破月、季線及萬五整數關卡，惟國安基金進場護盤，終場跌幅收歛至352點，收在14,926點。期貨淨空單方面，外資29日轉賣台股244億元，並反手減碼1,582口期貨多單，未平倉淨部位為8,155口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨則依序上漲66點、3.2點、22點。