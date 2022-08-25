美實質GDP優預期 台指期續守15,200點

在市場等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森霍爾全球央行年會的談話前夕，美國公布第二季實質國內生產毛額（GDP）年化季率-0.6％，反映美國經濟已陷入技術性衰退，但不如預期嚴重，美股除道瓊指數外，其餘三大指數25日早盤走高，台指期夜盤暫時守穩15,200點位置。

此外，美國勞工部25日也公布上周初請失業金人數報24.3萬人，同樣優於預期及前值。華冠投顧分析師劉烱德表示，雖市場重點關注鮑爾在全球央行年會的談話是否帶出9月利率調升的前瞻指引；但目前最應該留意的，反而是美國實質GDP的變化，因為升息是肯定的，不過是兩碼或三碼的差別，可是GDP在正負之間對於升息的解讀就會影響到公債收益率的進一步變動。

目前最關鍵的美國十年期與兩年期公債殖利率持續倒掛，被視為經濟衰退將至的前瞻信號，所幸美國公布的第二季GDP年化季率優於市場預期，激勵科技股向上表現，那斯達克指數及費半指數25日早盤雙雙收紅。台灣期交所內的美股三大指數期貨除標普500指數期貨下跌8.5點外，道瓊指數期貨及那斯達克100指數期貨分別上漲42點、75點；至於英國富時100指數期貨小跌2點，暫以7,491點作收。

台股方面，低量危機持續縈繞市場，大盤25日儘管上漲130點，收在15,200點，暫時守住13,928點連接14,545點的上升趨勢線，但成交值連三日不足1,900億元，5日線、月線及季線即將匯聚相交。期貨淨空單方面，外資25日終止連八日賣超，轉買台股16.63億元，並反手減碼1,756口期貨多單，未平倉淨部位為5,155口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨則依序上漲73點、4.1點、27點。