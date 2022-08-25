8/25期貨市場掃描

美股

在聯準會（Fed）本周稍晚舉行傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會前夕，美國四大指數小幅走揚，由能源類股及部分科技類股領軍上漲。

道瓊工業平均指數8 月24日終場上漲0.18％（59.64點）、收 32,969.23點，結束連續3 個交易日的跌勢。那斯達克指數上漲0.41％（50.23點）、收12,431.53點，結束連續 3個交易日的跌勢。標準普爾500指數上漲0.29％（12.04點）、收4,140.77點，結束連續3 個交易日的跌勢。費城半導體指數上漲0.07％（1.87點）、收2,866.18點。

企業與金融管理解決方案提供商Intuit Inc.的2023會計年度營收展望樂觀，股價聞訊勁揚3.61％、收465.77美元，激勵科技類股走揚。

標普500十一大類股全面上漲，其中能源類股上揚1.2％、漲幅居冠，房地產類股居次、漲幅0.71％。之前三個交易日，標普500因為市場意識到Fed可能難以馬上由鷹轉鴿、歐洲陷入能源危機以及中國經濟趨緩而拉回，6月中旬以來的強彈走勢暫歇。

投資人如今聚焦本周四（25日）展開的傑克森霍爾央行年會，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）預定美東時間26日上午10點發表談話。鮑爾有機會對未來的升息步伐提供線索，投資人也將觀察Fed可不可能讓經濟軟著陸。

油價因為市場擔憂美國不會考慮對伊朗核武協議額外讓步、沙烏地阿拉伯本周暗示石油輸出國組織及產油盟國（OPEC+）可能考慮減產而走揚。紐約商業交易所（NYMEX）西德州中級（WTI）原油期貨24日終場上漲1.2％至每桶94.89美元，創下3 周以來新高。

路透社報導，OPEC消息人士透露，伊朗原油若在核武協議敲定後重返市場，那麼OPEC+將會同時減產石油。能源類股聞訊走揚。追蹤美國能源類股的SPDR能源指數基金（Energy Select Sector SPDR Fund，代號為XLE）上漲1.23％、收83.18美元，創6 月14日以來收盤新高。

個股變化方面，健身器材和媒體公司派樂騰（Peloton Interactive，Inc.）宣布將在亞馬遜（Amazon.com）線上店販售產品、藉以提振銷售後，股價飆漲20.36％、收13.48美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨8月24日收盤上漲1.15美元或1.2％至每桶94.89美元，創下3周以來新高，因美國原油庫存連續兩周減少，以及國際油市供應擔憂的影響，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1美元或1％至每桶101.22美元。

美國能源部24日公布的數據顯示，截至8 月19日，美國商業原油庫存較前周減少330萬桶至4.217億桶，汽油庫存減少10萬桶至2.156億桶，蒸餾油庫存減少70萬桶至1.116億桶。分析師原先預估上周美國原油庫存將減少50萬桶，預估區間介於減少380萬桶至增加230萬桶之間；汽油庫存預估將減少110萬桶，預估區間介於減少300萬桶至增加110萬桶之間；蒸餾油庫存預估將增加80萬桶，預估區間介於減少70萬桶至增加230萬桶之間。

哈薩克裏海石油管線聯盟（Caspian Pipeline Consortium，CPC）8月22日表示，受到在海底設備發現裂縫的影響，目前原油只能從俄羅斯新羅西斯克港（Novorossiisk）的三個單點繫泊系統（Single Point Moorings）之一裝載，1 號（SPM-1）以及2 號（SPM-2）兩個單點繫泊系統則已經關閉，預計將至少要費時一個月的時間才能修復。



裏海石油管線聯盟表示，該裂縫並未造成洩漏，但是遵循美國驗船協會以及製造商的建議，應該要關閉運營以及進行設備的更換。聯盟表示，今年3 月，該區遭遇不尋常的暴風侵襲，也曾經導致單點繫泊系統的損壞以及關閉一個月的時間，可能也是造成此次所發現的裂縫的原因。



長達1,500公里的裏海石油管線是連接哈薩克的田吉茲油田到俄羅斯黑海港口新羅西斯克的一條石油管線，為佔哈薩克國內半數原油產量的兩大油田田吉茲（Tengiz）與卡拉恰甘納克（Karachaganak）的主要出口路線，負責該國近2/3的原油出口，2021年的原油出口量為130萬桶／日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨8月24日上漲，分別已經連續4天以及連續6 天上漲，因天氣乾旱引發作物擔憂的影響；黃豆則是下跌。12月玉米期貨收盤上漲0.3％至每英斗6.5725美元，12月小麥上漲1.6％至每英斗8.1325美元，11月黃豆下跌0.3％至每英斗14.57美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8 月24日上漲1.6％至每磅114.07美分，10月粗糖期貨上漲0.8％至每磅 18.04美分。

2022年Pro Farmer作物巡查團隊報告表示，南達科他州今年的玉米單位產量預估為118.45英斗/英畝，此將創下2012年以來的新低；低於上年度的151.45英斗/英畝，以及過去三年平均值的161.59英斗/英畝。團隊成員之一的卡羅蘭（Emily Carolan）表示，即使現在迎來降雨，南達科他州的玉米生產前景也仍然不樂觀。



Pro Farmer作物巡查團隊報告表示，俄亥俄州今年的玉米單位產量預估為174.17英斗/英畝，此低於上年度的185.06英斗/英畝，主要受到天氣乾旱的影響，但仍優於過去三年平均值的 169.03英斗/英畝。

美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）撰文表示，他對巴西2021/22年度的玉米產量預估維持在1.12億噸不變，但不排除接下來會小幅上調，相比巴西農業部本月報告則是將玉米產量預估下調100萬噸至1.146億噸。



科爾多涅認為，由於單產不如預期，巴西農業部9 月可能再度下調玉米產量預估，最終他與巴西農業部的玉米產量預估可能都會落在約1.13億噸左右。根據巴西本地分析機構AgRural的數據，截至上周，巴西二茬玉米的收成進度已經達到90％，快於去年同期的79％，但近期包括南大河州、巴拉那州，以及聖保羅州等地的降雨仍令收成作業有所放緩。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8 月24日收盤上漲0.3美元或0.02％至每盎司1,761.5美元，美元指數上漲0.1％，9月白銀期貨下跌0.6％至每盎司18.907美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.1％至每盎司866.8美元，9月鈀金期貨上漲2.7％至每盎司2,025.60美元

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）24日黃金持有量減少3.18公噸至984.38公噸，創下7 個月來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少137.6公噸至14,776.22公噸。

美國私人投行布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman&Co.）報告表示，美元的漲勢恐怕難以阻止，加上美國十年公債殖利率回升至3％以上，這可能令金價重新下探上個月低點每盎司1,700美元左右的價位。



報告表示，美元指數上個月甫創下20年來的新高達到109.24，本月雖一度下滑，但目前又已經重新回到約109點的位置；而如果美元指數強勢突破上個月的高點並再創新高，可能開啟美元指數進一步向上挑戰120點的道路。報告認為，美國經濟前景展望相對強勁，以及聯準會將持續升息的預期，是提振美元的最主要原因。

芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》8月 23日的數據顯示，市場預期9月份聯準會升息2碼與3碼的機率幾乎各半。其中，升息2碼的機率由一周前的59％降至49.5％，升息3 碼的機率則是由一周前的41％升至50.5％。相比一個月前，市場對升息2 碼的預期為53.1％，升息3 碼的預期為40.3％，更有6.6％預期將會升息4碼。



分析師認為，金價的未來可以說完全是掌握在聯準會的手裡，因聯準會對升息的立場也將牽動美元以及美債殖利率的表現。美國7 月份通膨年率雖然下降至8.5％，但仍然是很高的水平；如果聯準會打壓通膨的立場堅定並且持續升息，美元也將持續上揚，金價未來就有可能會進一步滑落

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