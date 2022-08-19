8/19期貨市場掃描

美股

美國四大指數走勢震盪，尾盤在思科（Cisco）、碳化矽（SiC）領導廠商Wolfspeed財報創佳績，以及數據顯示經濟仍穩健的帶動下全面收高。

道瓊工業平均指數8月18日終場上漲0.06％（18.72點）、收 33,999.04點。那斯達克指數上漲0.21％（27.22點）、收 12,965.34點。標準普爾500指數上漲0.23％（9.7點）、收 4,283.74點。費城半導體指數上漲2.28％（67.72點）、收 3,037.84點。

標普500自6月中旬低點跳漲超過17％，本週開始略作休息。投資人開始仔細檢視Fed最新透露的貨幣政策緊縮資訊。17日公布的7月聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議記錄，暗示Fed短期內不會停止升息。

部分分析師認為，人們對Fed升息行動感到不安，並將此用來作為獲利了結的藉口。德意志銀行總經策略師Henry Allen指出，通膨可能觸頂，促使高風險資產強勁反彈，但從17日起揭露的資訊，卻對期待Fed放緩升息步伐的投資人當頭澆了一盆冷水。

聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard18日接受華爾街日報專訪時指出，9月 20~21日的貨幣政策會議上，他傾向支持升息三碼。Bullard重申，經濟報告相對良好、通膨卻非常嚴重，持續將政策利率推升至限制經濟活動的地步，是相當合理的做法。

不過，堪薩斯聯邦儲備銀行總裁Esther George卻較為謹慎，因為通膨前景依然令人憂心。她18日表示，升息速率將是決策官員持續爭論的議題，但整個大方向非常清晰。Bullard、George今（2022）年皆是FOMC投票委員。

與此同時，舊金山聯邦儲備銀行總裁Mary Daly也表示，Fed試著取得平衡，不想讓升息幅度過小、導致通膨居高不下，也不希望把利率升到太高、讓經濟過分趨緩。

立場向來偏鴿的明尼亞波利斯聯邦儲備銀總裁Neel Kashkari18日則表示，他不確定升息抑制通膨是否會導致經濟衰退，經濟也許終將付出代價。他並未說明自己是否支持9 月升息三碼。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8 月18日收盤上漲2.39美元或2.7％至每桶90.50美元，因上周美國原油庫存減幅大於預期，暗示供需依然吃緊的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.94美元或3.1％至每桶96.59美元。

Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，美國能源部最新數據暗示美國石油需求並不像過去幾周數據所顯示的那樣疲弱，但供應仍然是低於歷年同期的水平。

美國能源部8月17日公布，截至8月12日，美國商業原油庫存較前周減少710萬桶至4.25億桶，汽油庫存減少 460萬桶至2.157億桶，蒸餾油庫存增加80萬桶至1.123億桶。分析師原先預期上周美國原油庫存將減少170萬桶，汽油庫存也減少170萬桶，蒸餾油庫存則預期將增加40萬桶。與過去5年的同期平均值相比，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少了6％、8％與23％。



8月 12日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前週減少15.8萬桶至1,640萬桶，煉油廠產能利用率較前周的94.3％減少至93.5％。汽油日均產量較前周的1,020萬桶減少至1,000萬桶，蒸餾油日均產量較前周的510萬桶增加至520萬桶。



當周美國原油日均進口量較前周減少3.9萬桶至610萬桶，過去4周的原油日均進口量為650萬桶，較去年同期增加0.5％。汽油日均進口量較前周的59.5萬桶增加至 71.4萬桶，蒸餾油日均進口量較前周的20.4萬桶減少至16.4萬桶。汽油日均需求較前周的912.3萬桶增加至 934.8萬桶，相比去年同期為933.3萬桶。



作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為2,020萬桶，較去年同期減少3.2％；其中，汽油日均供應量年減4.2％至910萬桶，蒸餾油日均供應量年減4.7％至380萬桶，航空煤油日均供應量年增5.6％至165萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨8 月18日上漲，小麥則是下跌，因烏克蘭戰爭期間堆積的穀物持續從黑海港口出口。12月玉米期貨收盤上漲0.6％至每英斗6.1575美元，11月黃豆上漲1.1％至每英斗14.0525美元，12月小麥下跌4％至每英斗7.49美元，創下7 個月來的新低，跌回俄烏戰爭之前的水平。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8 月18日下跌0.7％至每磅112.70美分，10月粗糖期貨下跌2.6％至每磅 17.77美分。

路透社報導，印度農業部將今年小麥產量的預估上調40萬噸至 1.068億噸，相比美國農業部8月報告則是將2022/23年度的印度小麥產量預估從1.06億噸下調300萬噸至1.03億噸。美國農業部8月報告將全球小麥產量預估較前月上調800萬噸至創新高的7.796億噸，主要因為俄羅斯、澳洲以及中國大陸產量預估上調的影響。

美國能源部8月17日公布，截至8月12日當周，乙醇日均產量為98.3萬桶，創下4個月來的新低；較前週減少3.8％，較去年同期增加1％，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.03億 英斗。美國能源部預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日。

美國農業部月報表示，以9 月為分界的2021/22年度以及2022/23年度，乙醇玉米使用量預估分別為53.5億英斗與53.75億英斗，週均使用量分別為1.029億英斗與1.034億英斗。



作為需求的指標，美國上周乙醇摻混日均淨投入量較前周增加 2萬桶至92.9萬桶，則是創下一年以來的新高；過去四周，美國乙醇摻混日均淨投入量年減1.9％至91萬桶。

美國上周汽油日均需求較前周的912.3萬桶增加至934.8萬桶，略高於去年同期的933.3萬桶；過去4周，美國汽油日均需求906.4萬桶，較去年同期的946.6萬桶減少4.2％。過去4 週，乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.04％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月18日收盤下跌5.5美元或0.3％至每盎司1,771.2美元，美元指數上漲0.8％，9月白銀期貨下跌1.4％至每盎司19.464美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.6％至每盎司904.9美元，9月鈀金期貨上漲0.6％至每盎司2,149.40美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）18日黃金持有量減少3.18公噸至985.83公噸，為連續第3 天減少並續創7 個月來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少55.91公噸至15,044.27公噸。

瑞士信貸（Credit Suisse）報告表示，儘管在當前美元強勢以及利率上揚的環境下，金價的表現仍相對穩健，但黃金市場的空頭氣焰已經持續增長。該行將今年平均金價的預估從每盎司1,850美元下調至每盎司1,725美 元，主要因為利率以及實質殖利率上揚的影響。



瑞士信貸對2023年平均金價的預估仍維持在每盎司1,650美元不變，2024年平均金價的預估則是從每盎司1,650美元下調至每盎司1,600美元，長期黃金目標價的預估也維持在每盎司1,450美元不變。



瑞士信貸貴金屬分析師塔立克（Fahad Tariq）表示，在目前利率水平以及美元上漲動能增強的情況下，黃金的公允價值約為每盎司1,590美元。塔立克認為，金價之所以還能夠維持在公允價值以上的價位，主要應是受到避險需求的支撐，包括地緣政治的不穩定以及高通膨的環境。不過，這也意味金價未來仍有進一步下滑的風險。



塔立克表示，聯準會的政策動向仍然是影響金價的最主要因素，目前聯準會對打擊通膨的立場仍然強硬，哪怕可能造成美國的經濟衰退，而這樣強硬的抗通膨立場對金價來說較為不利，這也是帶動美元指數上個月創下20年來新高的主要原因。塔立克認為，市場對聯準會9月份將升息2碼或是3碼的預期基本上勢均力敵，如果有聯準會可能放棄激進升息立場的跡象，金價就有可能重新上漲。

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