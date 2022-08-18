美經濟數據兩好一壞 台指期平盤波動

美國18日公布的初請失業金人數、費城聯儲製造業指數及成屋銷售數據等三大經濟數據表現兩好一壞，此前美國聯準會（Fed）公布的7月會議紀要顯示，只要沒有明確證據顯示通膨壓力已經緩解，利率就須達到足夠的限制性水平且持續一段時間，美股費半指數18日早盤表現強勁，台指期夜盤則維持在平盤附近震盪。

美國8月費城聯儲製造業指數由7月的-12.3升至6.2，遠高於市場預期的-5，價格壓力出現緩解跡象；同時，美國勞工部公布上周初請失業金報25萬人，低於前值與華爾街預期，至於美國7月成屋銷售年化總數僅481萬戶，月減5.9％，不如預期。

美股四大指數除費半指數18日早盤上揚逾1％外，其餘三大指數同步走低，台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨及那斯達克100指數期貨分別下跌74點、14點，標普500指數期貨小漲1.5點；至於英國富時100指數期貨則有16點漲點，暫以7,528點作收。

台股方面，大盤18日受美股四大指數收黑影響，盤中一度大跌154點，但中小型股活蹦亂跳，終場跌點收斂至68點，以15,396點作收，持續站穩季線。期貨淨空單方面，外資16日賣超台股77.48億元，並同步加碼1,543口期貨空單，未平倉淨部位為8,647口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨則依序上漲1點、0.45點、11點。