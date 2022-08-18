8/18期貨市場掃描

美股

聯準會（Fed）7月貨幣政策會議紀錄暗示，決策官員9月升息時也許不會如原本預期那麼積極，一度激勵美股跌幅收斂，但部分人擔憂央行可能過度升息、帶動公債殖利率跳高，再加上企業財報表現疲弱，衝擊四大指數尾盤跌幅擴大。

道瓊工業平均指數8 月17日終場下跌0.5％（171.69點）、收 33,980.32點。那斯達克指數下跌1.25％（164.43點）、收 12,938.12點。標準普爾500指數下跌0.72％（31.16點）、收4,274.04點。費城半導體指數下跌2.48％（75.52點）、收2,970.12點。

美股在投資人持續評估Fed貨幣政策會議紀錄的影響下走勢震盪。Fed於美東時間17日下午公布的7 月聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議記錄顯示，央行官員會持續升息，直到通膨獲得壓制為止。然而，官員們也暗示貨幣緊縮速度可能很快就會趨緩，並坦承國內生產毛額（GDP）的成長率面臨下方風險。

紀錄顯示，與會成員判定，隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時間放緩升息步伐、並評估這段時間以來的政策調整對經濟活動及通膨的影響，應該是恰當的舉措。

FOMC紀錄出爐後，美國四大指數跌幅驟縮，道瓊甚至一度翻正，之後卻又走軟。企業財報欠佳、公債殖利率跳漲拖累了股市表現。



MarketWatch報導，FHN Financial首席經濟學家Chris Low指出，FOMC紀錄持續強調壓制通膨的必要性，這讓市場開始擔憂，Fed可能緊縮過頭。

公債殖利率應聲跳高。Dow Jones Market Data報價顯示，紐約債市17日尾盤時，美國10年期公債殖利率跳漲 7.2個基點至2.894％。（註：公債價格與殖利率呈現反向走勢）大型成長股聞訊走低。特斯拉（Tesla Inc.）、微軟（Microsoft Corp.）分別下滑0.84％、0.26％。Target17日公布財報結果遜於華爾街原本預估，主要是受到庫存過剩衝擊，股價應聲下挫2.69％、收175.34美元。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月17日收盤上漲1.58美元或1.8％至每桶88.11美元，因上週原油以及汽油庫存減少超出預期的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.31美元或 1.4％至每桶93.65美元。

美國能源部8月17日公布，截至8月12日，美國商業原油庫存較前週減少710萬桶至4.25億桶，汽油庫存減少460萬桶至2.157億桶，蒸餾油庫存增加80萬桶至1.123億桶。分析師原先預期上週美國原油庫存將減少170萬桶，汽油庫存也減少170萬桶，蒸餾油庫存則預期將增加40萬桶。

挪威睿咨得能源諮詢公司（Rystad Energy）報告表示，如果油價維持在約每桶100美元的價位，則2022年美國頁岩油生產商在衍生商品市場的避險操作就可能帶來超過100億美元的損失，主要因為今年以來油價上漲的影響。美國西德州原油期貨今年以來累計仍上漲15％。報告指出，受到上半年油價大漲的影響，許多生產商已經重新協商以及調整下半年與2023年的避險策略。



報告表示，根據調查，美國頁岩油生產商對其今年預期產量的46％進行避險操作，第二季生產商的避險操作損失達到每桶21美元。目前，美國頁岩油生產商仍有42％的預期產量是以每桶55美元的價格進行避險。

美國能源部發布的鑽井生產力報告表示，美國七大頁岩層包括阿納達科（Anadarko）、阿帕拉契（Appalachia）、巴肯（Bakken）、鷹堡（Eagle Ford）、海恩斯維爾（Haynesville）、奈厄布拉勒（Niobrara）以及二疊紀盆地（Permian）等，2022年9月的原油日產量預估將較8 月的890.8萬桶增加14.1萬桶至904.9萬桶，此將創下 2020年3月（919.3萬桶／日）以來的新高，相比2019年 11月的創新高產量為927.5萬桶／日。

在三大頁岩油產地當中，9月份，二疊紀盆地原油日產量預估增加7.9萬桶至540.8萬桶，持續創下歷史新高；鷹堡頁岩原油日產量預估增加2.6萬桶至123萬桶，巴肯頁岩原油日產量預估增加2.1萬桶至115.7萬桶。新井生產力較高的地區分別是巴肯頁岩（1,726桶／日）、鷹堡頁岩（1,695桶／日）、奈厄布拉勒頁岩（1,502桶／日）以及二疊紀盆地（1,095桶／日）。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨8 月17日上漲，小麥則是下跌，因黑海穀物出口持續恢復，以及俄羅斯小麥產量預估上調的影響。12月玉米期貨收盤上漲0.3％至每英斗6.12美元，11月黃豆上漲0.7％至每英斗13.90美元，12月小麥下跌2.8％至每英斗7.8050美元。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8 月17日下跌2.8％至每磅113.54美分，10月粗糖期貨下跌0.2％至每磅 18.24美分。

俄羅斯農業分析機構SovEcon報告表示，2022年俄羅斯小麥產量預估從9,090萬噸上調至9,470萬噸，主要因為天氣有利的影響，許多地區的單位產量創下新高，近期的降雨也有助於春麥的生產展望。



SovEcon執行董事西佐夫（Andrey Sizov）表示，小麥產量預估上調主要因為天氣有利的影響，但7月起的2022/23年度穀物出口進展緩慢，俄羅斯小麥產量增長未必能夠緩解國際糧食市場的緊張。報告將本年度俄羅斯穀物產量預估上調至1.426億噸，其中包括2,060萬噸的大麥，以及1,510萬噸的玉米。

美國農業部8月報告將全球小麥產量預估較前月上調800萬噸至創新高的7.796億噸，主要因為俄羅斯、澳洲以及中國大陸產量預估上調的影響。其中，俄羅斯小麥產量預估較前月上調 650萬噸至創新高的8,800萬噸，主要因為收成面積以及單產雙雙增加的影響。受到產量增長的帶動，俄羅斯小麥出口量預估也將達到創新高的4,200萬噸。



丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）報告表示，今年全球小麥市場的供給缺口約達到1,350萬噸，主要因為黑海穀物的海運出口遭到戰事封鎖的影響。富國銀行（Wells Fargo）首席農業經濟學家斯旺森（Michael Swanson）預估，國際市場因為俄烏戰爭而短少的穀物供應將達到2,700萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8 月17日收盤下跌13美元或0.7％至每盎司1,776.7美元，美元指數上漲0.2％，9月白銀期貨下跌1.8％至每盎司19.731美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.3％至每盎司919.3美元，9月鈀金期貨下跌0.6％至每盎司2,136.70美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）17日黃金持有量減少3.19公噸至989.01公噸，為連續第二天減少並創下7 個月來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少22.94公噸至15,100.18公噸。

加拿大蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）商品研究總監漢彌爾頓（Colin Hamilton）報告表示，金礦商第二季已經普遍面臨通膨成本上揚的壓力，在其所追蹤的22家金礦商當中，已經有8 家上調了全年的生產成本預估。報告預估，2022年金礦商平均的總維持成本將年增7％至每盎司1,173美元。



報告表示，通膨成本的上揚來自於勞工、燃油、電力、開採權利金，原料與運輸等，而與一般的生產商不同，金礦商並沒有可以轉嫁這些成本的終端消費者，因此成本的上揚通常都只能由礦商自行吸收。由於黃金以美元計價，美元強勢對多數在美國以外的金礦商來說則是一項利多，匯兌利益可以彌補一些成本上揚的損失。



報告指出，自今年4 月中以來，金礦商的股價指數下跌了 37％，但同期金價只有下跌11％，金礦商的股價表現顯得疲弱。不過，報告認為，待金礦商吸收通膨成本的上揚之後，金礦商的股價表現將有機會超過金價。報告也認為，大型金礦商的通膨成本高峰預期在今年內就可望觸頂。

資產管理公司Northstar&Badcharts技術分析師卡里姆（Patrick Karim）表示，金價今年以來起伏震盪，第一季上漲了7％，第二季卻又下跌了7％，截至目前累計約下跌2％。卡里姆認為，金價仍有上漲的潛力，而金銀價格比將是一個值得觀察的指標，稱一旦市場上的風險因素升高，金銀價格比就會上漲。金銀價格比目前降至約89倍，較7月下旬最高的接近95倍有所回落。

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