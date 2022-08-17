8/17期貨市場掃描

美股

零售巨擘沃爾瑪（Walmart Inc.）、家得寶（Home Depot Inc.）財報及財測皆優於預期，暗示消費者狀態依舊穩健，標準普爾500指數、道瓊工業平均指數雙雙走揚，但半導體、科技類股逆勢拉回。

道瓊工業平均指數8 月16日終場上漲0.71％（239.61點）、收34,152.01點，創4 月21日以來收盤新高，連續第2 個交易日站上200日移動平均線（33,889.24點）。那斯達克指數下跌0.19％（25.55點）、收13,102.55點。標準普爾500指數上漲0.19％（8.06點）、收4,305.20點，創 4月 21日以來收盤新高，逼近200日移動平均線（4,312.25點）。費城半導體指數下跌1.03％（31.69點）、收 3,045.64點。

沃爾瑪公布強勁的第二季度淨利、並上修全年度展望，股價應聲跳漲5.11％、收139.37美元，創5 月16日以來收盤新高，漲幅居道瓊30支成分股之冠。

家得寶也在確認全年度展望，且公布的上季淨利、營收與同店（開店一年以上）銷售額皆擊敗華爾街預期後，股價勁揚4.06％、收327.38美元，創3 月22日以來收盤新高。預定17日公布財報的折扣零售商Target Corp.同步上漲4.57％。

沃爾瑪、家得寶的強勁財報激勵零售類股普遍走揚，必需消費品類股上漲2.3％、漲幅居標普500十一大類股之冠。投資人將密切關注17日公布的7 月零售銷售報告。

MarketWatch報導，Themis Trading證券交易共同主管Joe Saluzzi表示，沃爾瑪、家得寶貢獻超過一半的道瓊漲幅。他說，消費者維持強健的任何跡象都是好事一樁。他說，市場擺脫了不少經濟衰退陰霾，並相信通膨或許已經觸頂，也許經濟有機會軟著陸。

標普500如今來到關鍵點位。CNBC報導，Oppenheimer技術分析策略師Ari Wald表示，200日移動平均線是備受矚目的測試，經常被視為牛市、熊市的分水嶺。可以觀察市場如何反應，某些人或許會在此處獲利了結。若能持續站上200日線，暗示市場買盤相當強勁。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8 月16日收盤下跌2.88美元或3.2％至每桶86.53美元，創下今年一月以來的新低，市場關注若新的伊核協議達成，可望令伊朗原油重新供應國際市場；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油下跌2.76美元或2.9％至每桶92.34美元。紐約9月天然氣期貨漲近7％創下14年來新高，報每百萬英熱單位9.329美元，主要受到美歐兩地均供應吃緊的影響。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師弗里契（Carsten Fritsch）表示，即使新的伊核協議達成，各國對伊朗的制裁可能也還要花費一些時間才能夠完全解除。他指出，在2015年伊核協議達成的時候，約又經歷的半年制裁才完全解除，伊朗原油產量在2016上半年增加約70萬桶/日。

美國汽車協會公布的數據顯示，8月 15日全美零售汽油均價為每加侖3.95美元，較前週下跌10美分，較一個月前下跌62美分，較去年同期上漲77美分。美國汽車協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示，零售汽油價格下跌最終可能會刺激消費者開車的意願，但截至目前這種情況還未發生，顯然許多消費者都還在期待零售油價的進一步下跌。

美國能源部數據顯示，截至8 月5 日為止當週，美國汽油需求較前週的854萬桶／日增加至912萬桶/日，但仍低於去年同期的943萬桶／日。過去4周，美國汽油需求平均為885.7萬桶／日，較去年同期的945.6萬桶／日減少60萬桶／日或6.3％。

油價資訊服務公司（Oil Price Information Service，OPIS）全球能源分析主管克洛沙（Tom Kloza）表示，隨著學校開學以及夏天的開車季節接近尾聲，零售汽油價格預期將會進一步下滑，預估到9 月或是10月，全美零售汽油均價將有機會回到俄烏戰爭之前每加侖約3.50美元的價位。



克洛沙表示，供應面的預期也可能引導油價走低，新的伊核協議如果能夠達成，將為伊朗原油重回國際市場鋪平道路，儘管伊朗原油最快預計也要到2023年才能夠在市場上自由流通

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨8 月16日全面下跌，因天氣預報美國玉米帶將迎來降雨、黑海穀物持續出口，以及擔憂中國經濟衝擊需求的影響。12月玉米期貨收盤下跌2.9％至每英斗6.1025美元，12月小麥下跌1.8％至每英斗8.0275美元，11月黃豆下跌2.2％至每英斗13.81美元。烏克蘭官員稱 9月份預期可以透過黑海港口出口300萬噸穀物。

美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8 月16日上漲2.9％至每磅116.85美分，因美國西南部嚴重乾旱將導致作物減產的影響；10月粗糖期貨下跌1.5％至每磅18.27美分。

美國油籽加工商協會（NOPA）8月 15日發布的數據顯示，7月份美國黃豆壓榨量為1.702億英斗，創下史上的同期次高，僅次於2020年 7月的1.728億英斗；較前月以及去年同期分別增加3.4％與9.7％，但低於分析師原先預估的1.7125億英斗。美國農業部在8月報告預估2021/22年度美國黃豆壓榨量將年增 3％至22.05億英斗，2022/23年度黃豆壓榨量預估將年增1.8％至22.45億英斗。

美國農業部8 月15日盤後公布的作物進度報告顯示，截至8 月14日，佔去年玉米種植面積92％的18個州，玉米作物良率較前周減少1個百分點至57％，低於去年同期的62％。占去年黃豆種植面積96％的18個州，黃豆作物良率前周減少1個百分點至58％，高於去年同期的57％。占去年棉花種植面積99％的 15個州，棉花作物良率較前週增加3 個百分點至34％，遠低於去年同期的67％。

佔去年春麥種植面積100％的6個州，春麥作物良率較前周持平為64％，但遠高於去年同期嚴重受旱的11％。春麥收成進度較前周的9％增加至16％，低於去年同期的55％，以及同期5年平均值的35％。佔去年冬麥種植面積89％的18個州，冬麥收成進度較前周的86％增加至90％，低於去年同期的97％，以及同期5年平均值的94％

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8 月16日收盤下跌8.4美元或0.5％至每盎司1,789.7美元，美元指數下跌0.03％，9月白銀期貨下跌0.9％至每盎司20.085美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌0.3％至每盎司931.3美元，9月鈀金期貨下跌0.4％至每盎司2,149美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）16日黃金持有量減少3.77公噸至992.20公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量持平為15,123.12公噸。

英研究機構凱投宏觀（Capital Economics）報告表示，今年底金價預估將跌至每盎司1,650美元，因預期美元以及美債殖利率上揚的影響。報告預估，美國經濟表現仍將好於歐洲以及亞洲的其他已開發國家，且利差也將維持在較高的水平，這將會有利於美元相對其他主要貨幣表現繼續強勢。



報告也預估美債殖利率上揚，至年底美國十年公債殖利率預估將上揚至3％，相比15日的水平為2.79％，報告也預期至2023年底美國十年公債的殖利率將為2.75％。報告表示，該行預期美國通膨已經觸頂，因此聯準會9 月份將會升息50個基點而非75個基點。



芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》8月 15日的數據顯示，市場對9 月份聯準會升息2 碼的預期從一週前的32％升至61％，升息3碼的預期則是從一週前的68％降至39％。

凱投宏觀預期至年底鉑金與鈀金的價格將會上漲，其中鈀金價格表現較為強勢，主要因為鈀金市場供給短缺的影響。但全球汽車市場的生產展望仍不明朗，特別是中國大陸的復甦動能可能在7 月份熄火，大陸房地產部門的情況也可能進一步惡化，對工業金屬的表現將會造成壓力。



路透社的一項調查則顯示，受到全球經濟增長放緩以及需求減弱的預期影響，分析師對鉑金與鈀金的價格預估有所下調。調查顯示，分析師對第三季與第四季的鉑金均價預估平均分別為每盎司900美元與914美元，2023年的鉑金均價預估為每盎司1,013美元，低於3 個月前調查所顯示的每盎司1,170美元

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