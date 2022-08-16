美股漲勢暫歇 台指期夜盤回測

美股16日盤前兩大零售巨頭沃爾瑪與家得寶公布上季度業績，營收及獲利雙雙優於市場預期，美國7月營建許可達167.4萬戶，同樣超出華爾街原先預估，但美股除道瓊指數外，其餘三大指數齊步回跌，台指期夜盤下跌32點，暫以15,393點作收。

沃爾瑪第二季營收爲1,528.6億美元，年增8.4％，經調整後每股純益爲1.77美元，另家得寶上季度營收達437.9億美元，經調整後每股純益5.05美元，兩家零售業指標股均維持下半年的業績指引。

儘管如此，投資人對於經濟衰退仍抱持相當疑慮，美股在經過數周的漲勢後，短線稍作整理，台灣期交所內的美股三大指數期貨跟緊現貨方向，道瓊指數期貨上漲40點，標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨則分別下跌16.5點與119點；至於英國富時100指數期貨也有16點漲點，暫以7,525點作收。

台股方面，大盤16日受到中美經濟數據悲觀，台股期指結算前夕狹幅震盪，終場僅小漲3點，收在15,420點，持續站在季線上方。期貨淨空單方面，外資16日賣超台股56.31億元，並反手加碼261口期貨多單，未平倉淨部位為9,872口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨則依序下跌48點、3.85點、23點。