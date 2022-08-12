8/12期貨市場掃描

美股

受到投資人意識到聯準會（Fed）仍舊得積極升息壓制飛漲物價、即便通膨開始降溫影響，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數11日開高走低。

道瓊工業平均指數8 月11日終場上漲0.08％（27.16點）、收33,336.67點。那斯達克指數下跌0.58％（74.89點）、收 12,779.91點。標準普爾500指數下跌0.07％（2.97點）、收 4,207.27點。費城半導體指數下跌0.34％（4.01點）、收 2,978.70點。

新公布的報告顯示，美國7月生產者物價指數（PPI）意外月減0.5％，低於道瓊社調查的經濟學家預估值（月增0.2％）。排除食物及能源價格的核心PPI增幅也低於預期。

昨日公布的7 月消費者物價指數（CPI）也持平於前月、低於6 月的月增1.3％，年增率則從6 月的9.1％減緩至8.5％，主要是受到能源價格月減4.6％、汽油價格月減7.7％帶動。根據道瓊社調查，經濟學家原本預測7 月整體CPI年增率將達8.7％、月增率則會來到0.2％。

受到最新公布的7 月PPI意外下滑帶動，標普500盤中一度拉升至4,257.91點、創5 月5 日以來盤中新高。這促使期貨市場預測，Fed9月可能會升息兩碼（50個基點）而非之前猜測的三碼。

然而，Fed決策者對於升息的態度依舊堅定，聲稱在通膨壓力完全紓解前、仍會繼續收緊銀根。明尼亞波利斯聯邦儲備銀總裁Neel Kashkari10日就表示，雖然他對最新的CPI數據相當歡迎，但Fed距離戰勝通膨還有很長、很長的路要走。他重申，Fed今（2022）年底應將聯邦基金利率從目前的2.25~2.50％調高至3.9％、明年底調高至4.4％，目前看不到改變他看法的理由。

路透社報導，DWS Group.美國交易部主管George Catrambone表示，昨（10）日的CPI及今早的PPI都顯示通膨降溫程度優於預期，符合通膨已在能源價格持續滑落之際觸頂的說法。不過，他擔心這波股市反彈只是假動作（head fake）。

標普500的十一大類股有6 個族群走強，健康照護類股、能源領軍上漲。銀行類股也持續走揚。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8 月11日收盤上漲2.41美元或2.6％至每桶94.34美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.2美元或2.3％至每桶99.60美元。國際能源署（IEA）11日在月報當中將今年全球石油需求增長預估上調38萬桶/日，預期全球石油日需求量將年增210萬桶至9,970萬桶，稱歐洲地區夏天的熱浪以及天然氣供應短缺，導致燃油發電的需求增加的影響。



美國能源部8 月10日公布的每週庫存數據顯示，截至8 月5 日，美國商業原油庫存較前週增加550萬桶至4.32億桶，汽油庫存減少500萬桶至2.203億桶，蒸餾油庫存較前週增加220萬桶至1.115億桶。分析師原先預期美國上週原油庫存將增加60萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少120萬桶與90萬桶。與過去5 年的同期平均值相比，上週美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少了5％、6％與24％。



8月5日當周，美國煉油廠日均原油加工量較前周增加72.8萬桶至1,660萬桶，煉油廠產能利用率較前周的91.0％增加至94.3％。汽油日均產量較前周的930萬桶增加至1,020萬桶，蒸餾油日均產量較前週的490萬桶增加至510萬桶。



當周美國原油日均進口量較前周減少120萬桶至620萬桶，過去4 週的原油日均進口量為650萬桶，較去年同期減少0.9％。汽油日均進口量較前週的60.9萬桶減少至 59.5萬桶，蒸餾油日均進口量較前週的23.4萬桶減少至20.4萬桶。汽油日均需求較前週的854.1萬桶增加至912.3萬桶，相比去年同期為943萬桶。



作為需求的指標，過去4周，美國日均油品供應量為2,010萬桶，較去年同期減少2.4％；其中，汽油日均供應量年減6.3％至890萬桶，蒸餾油日均供應量年減3.7％至 380萬桶，航空煤油日均供應量年增11％至165.9萬桶。



8月5日當周，美國原油日均產量較前週增加10萬桶至1,220萬桶，創2020年 4月以來的新高。當周美國原油日均出口量較前周的351.2萬桶減少至211萬桶，創年初以來的7個月新低，相比兩周前為創新高的454.8萬桶／日；當週原油以及油品的日均出口量較前週的995.8萬桶減少至854.9萬桶，兩周前為創新高的1,086.8萬桶/日。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）三大農產品期貨8 月11日全面上漲，分析師預期美國農業部週五將公佈的月報將會下調作物單產預估，主要因為天氣乾旱的影響。12月玉米期貨收盤上漲 1.5％至每英斗6.2775美元，9月小麥上漲1.4％至每英斗8.1075美元，11月黃豆上漲1.5％至每英斗14.4850美元。



美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8 月11日上漲3.6％至每磅104.59美分，10月粗糖期貨上漲1.2％至每磅 18.49美分。



普氏調查顯示，7月下半月，巴西中南部糖產量預估將年增6.7％至325萬噸，甘蔗壓榨量預估將年增3.6％至4,860萬噸，產糖用蔗比預估較上年同期的46.2％增加至47.6％，主要因為糖價相對乙醇價格具有優勢的影響。



7月下半月，巴西中南部來自甘蔗的乙醇產量預估將年增1.3％至 23.8億公升，其中作為獨立燃料的水合乙醇產量預估年增5.8％至14.5億公升，用於添加至汽油當中的無水乙醇產量則預估年減4.9％至9.3億公升。



巴西農業部下屬的國家商品供應公司（CONAB）報告表示，受到上年度甘蔗種植面積減少，以及玉米乙醇產能增加的影響，巴西玉米乙醇的生產正在增加。2021/22年度，巴西來源於甘蔗的乙醇產量年減10％至267.8億公升，來源於玉米的乙醇產量則是年增15％至34.7億公升。



7月下半月，巴西中南部來自甘蔗的乙醇產量預估將年增1.3％至 23.8億公升，其中作為獨立燃料的水合乙醇產量預估年增5.8％至14.5億公升，用於添加至汽油當中的無水乙醇產量則預估年減4.9％至9.3億公升。 巴西農業部下屬的國家商品供應公司（CONAB）報告表示，受到上年度甘蔗種植面積減少，以及玉米乙醇產能增加的影響，巴西玉米乙醇的生產正在增加。2021/22年度，巴西來源於甘蔗的乙醇產量年減10％至267.8億公升，來源於玉米的乙醇產量則是年增15％至34.7億公升。 美國能源部8 月10日公布，截至8月5日當周，乙醇日均產量為102.2萬桶，較前周減少2.0％，較去年同期增加3.7％，估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.073億英斗。美國農業部供需預估報告表示，以9 月為分界的2021/22年度以及2022/23年度，乙醇玉米使用量預估均為53.75億英斗，週均使用量1.034億英斗。美國能源部則是預估，今明兩年美國乙醇日均產量將分別達到102萬桶與100萬桶，高於2021年的98萬桶/日

貴金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8 月11日收盤下跌6.5美元或0.4％至每盎司1,807.2美元，因美債殖利率上揚創下3 週以來新高，使得黃金避險吸引力降低的影響；9月白銀期貨下跌1.9％至每盎司20.349美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.4％至每盎司959.4美元，9月鈀金期貨上漲1.9％至每盎司2,288.40美元。

泛美銀業（Pan American Silver Corp.）8月 10日公布財報表示，2022年第二季，該公司營收年減10.9％至3.405億美元，低於分析師的預期；調整後每股虧損0.03美 元，低於去年同期的每股盈餘0.22美元，以及分析師平均預估的每股盈餘0.14美元，主要受到銀價下跌的影響。銀價是今年以來表現最差的貴金屬，累計下跌13％，相比黃金與鉑金分別下跌1.2％與0.7％，鈀金則是上漲了20％。



泛美銀業總裁兼執行長斯泰曼（Michael Steinmann）表示，該公司旗艦礦場、位於墨西哥的拉科羅拉達（La Colorada）銀礦，第二季的生產明顯改善，銀產量增加至 170萬盎司，也帶動該公司第二季的銀產量年增1.2％至 453.7萬盎司。不過，其餘金屬產量均較去年同期下滑，其中黃金產量年減9.8％至12.83萬盎司，鋅產量年減 27％至9,000公噸，鉛產量年減4.2％至4,600公噸，銅產量年減38％至1,300公噸。



斯泰曼表示，該公司第二季的營運大抵符合公司的預期，持續從第一季的疫情衝擊當中恢復，但坦承今年上半年的金銀產量略低於原先預期，該公司認為下半年的生產將維持穩健。該公司預期今年白銀產量1,900-2,050萬盎司，黃金產量55-60.5萬盎司，鋅產量3.5-4.0萬噸，鉛產量1.5-1.7萬噸，銅產量5,500-6,500公噸。



今年第二季，該公司平均銷售銀價年減18％至每盎司22.03美元，平均銷售金價年增2.3％至每盎司1,850美 元，平均銷售鋅價年增30％至每噸3,811美元，平均銷售鉛價年增0.5％至每噸2,162美元，平均銷售銅價年增0.5％至每噸9,731美元。



泛美銀業總裁兼執行長斯泰曼（Michael Steinmann）表示，該公司旗艦礦場、位於墨西哥的拉科羅拉達（La Colorada）銀礦，第二季的生產明顯改善，銀產量增加至 170萬盎司，也帶動該公司第二季的銀產量年增1.2％至 453.7萬盎司。不過，其餘金屬產量均較去年同期下滑，其中黃金產量年減9.8％至12.83萬盎司，鋅產量年減 27％至9,000公噸，鉛產量年減4.2％至4,600公噸，銅產量年減38％至1,300公噸。 斯泰曼表示，該公司第二季的營運大抵符合公司的預期，持續從第一季的疫情衝擊當中恢復，但坦承今年上半年的金銀產量略低於原先預期，該公司認為下半年的生產將維持穩健。該公司預期今年白銀產量1,900-2,050萬盎司，黃金產量55-60.5萬盎司，鋅產量3.5-4.0萬噸，鉛產量1.5-1.7萬噸，銅產量5,500-6,500公噸。 今年第二季，該公司平均銷售銀價年減18％至每盎司22.03美元，平均銷售金價年增2.3％至每盎司1,850美 元，平均銷售鋅價年增30％至每噸3,811美元，平均銷售鉛價年增0.5％至每噸2,162美元，平均銷售銅價年增0.5％至每噸9,731美元。 全球最大原銀礦商弗雷斯尼洛（Fresnillo Plc）8月 2日 公布財報表示，2022上半年，該公司白銀約當產量為5,230萬盎司，較去年同期的6,180萬盎司減少15％，主要是受到黃金產量減少的影響。該公司仍維持全年生產目標不變，白銀產量預估為5,050-5,650萬盎司，黃金產量預估為60-65萬盎司。

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