費半強漲 半導體30期給力

美國有意聯合台灣、日本和南韓籌組「晶片四方聯盟」，主要的目的在穩定美國製造和供應鏈，達到孤立中國的目標，長期目標是加強美國本土製造能力。

另一方面，美國總統拜登也在本周簽署「晶片與科學法案」，投入520億美元支持本土晶片生產項目，旨在加速美國半導體產能，以擺脫對亞洲製造商的過度依賴，全球供應鏈重組趨勢，恐加劇半導體產業波動。

半導體精選30指數，6月30日公布的前10大個股，分別是台積電（32.37％）、聯發科（14.71％）、鴻海（6.8％）、日月光（3.65％）、瑞昱（3.01％）、矽力-KY （2.90％）、聯詠（2.74％）、力積電（2.59％）、環球晶（2.42％）以及譜瑞-KY （2.21％）。

上述公司在半導體精選30指數中的權重超過6成，未來投資人須多加留意，這些公司的相關消息。

技術面來看，觀察臺灣期貨交易所的半導體30期貨，11日線拉出長紅K棒，脫離過去一個月以來的整理區間下緣，受到美國通膨減緩，美債殖利率重挫，近期跌深的科技股強力反彈，尤其是以費半的強漲帶動，有助短期均線的收斂，以及半導體指數在整理區間上線的測試，以偏向樂觀來看待。

臺灣期貨交易所（期交所）在2020年6月8日上市臺灣生技期貨、臺灣永續期貨，兩項商品均為小型契約，因此交易門檻低，便於交易人參與，並有助於交易人避險及交易，提升資金運用效率。

臺灣永續期貨的交易標的，是臺灣指數公司半導體30（FTSE4GOOD），該指數由富時羅素（FTSE Russell）與臺灣指數公司共同於2017年發布，此後2018年被勞動基金運用局，作為國內投資委託操作績效指標。

投信業者也推出相關ETF，突顯對永續投資的重視日益提高／期交所也順應此趨勢，於2020年上市「臺灣永續期貨」，來滿足市場避險及交易相關需求。

（國票期貨提供，李娟萍整理）

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