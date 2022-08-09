美財報地雷浮現 台指期失守萬五

儘管美國總統拜登9日有望簽署通過美國晶片法案，補助金額上看522億美元，美國科技股公布的財報也普遍優於市場預期，但在輝達後，記憶體晶片大廠美光也發出財測預警，拖累美股費半指數9日早盤大跌逾4％，台指期夜盤同步走低。

美光雖宣布將依靠美國晶片法案提供的補貼，在2029年前投資400億美元擴建廠房，但同時表示，因總經與供應鏈限制，出貨量下滑，單季營收恐低於先前預測；此前，輝達受到遊戲晶片需求銳減，同樣示警第二季營收將大幅低於先前的預測，並將提列逾13億美元的庫存損失。

此外，市場持續等待10日將揭曉的美國7月消費者物價指數（CPI），以此進一步判斷9月聯準會升息動向。上周公布的就業市場數據亮眼，加深投資者對於聯準會9月升息3碼的預期心理。

美股四大指數9日早盤向下走低，台灣期交所內的美股三大指數期貨同步走弱，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報111點、19.75點與203點；至於英國富時100指數期貨則有8點漲點，暫以7,446點作收。

台股方面，大盤9日最低來到14,905點，但下半場在航運、金融股出面撐盤，以及網通股輪漲輪動，尾盤力守平盤，終場小漲29點，以15,050點作收，惟成交值仍不足2,000億元，觀望氣氛依舊濃厚；台指期夜盤則受到美股影響，向下走低，暫報14,952點。

期貨淨空單方面，外資9日買超台股39.48億元，並反手加碼3,190口期貨多單，未平倉淨部位為9,859口淨多單。此外，小台指期、電子期、半導體30期貨則依序下跌45點、4.8點、11點。