美股

● 輝達（Nvidia Corfp.）發布財測預警、再加上就業報告引發聯準會（Fed）恐積極升息的疑慮，抵銷了參議院核准議案對綠能類股的提振走勢，那斯達克指數、標準普爾500指數在關鍵的通膨數據出爐前小幅收低。

● 道瓊工業平均指數8月8日終場上漲0.09％（29.07點）、收32,832.54點。那斯達克指數下跌0.1％（13.1點）、收12,644.46點。標準普爾500指數下跌0.12％（5.13點）、收4,140.06點。費城半導體指數下跌1.61％（49.05點）、收 3,004.34點。

● 美股8日早盤原本走揚，主因上周五（5日）公布的強勁就業報告，讓不少投資人相信經濟可承受Fed積極升息帶來的逆風。投資人如今把焦點放在預定本周三公布的消費者物價指數（CPI）報告，以評估Fed是否將減緩升息步伐。

● 美國7月非農就業人口大增52.8萬人，遠超經濟學家原先預期的增加25萬人，也令升息的預期更加熾熱。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》8月5日的數據顯示，9月份聯準會再度升息3碼的機率從前一天的34％提高至68％，升息2碼的預期則是從前一天的66％降至32％。

原油

● 紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8 月8 日收盤上漲1.75美元或2％至每桶90.76美元，因對需求的擔憂減輕的影響；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲1.73美元或1.8％至每桶96.65美元。Price Futures Group資深分析師弗林（Phil Flynn）表示，強勁的就業報告已經令市場打消了經濟陷入深度衰退的擔憂，因此油市的基本面展望再度回到供應問題上面。

農產品

● 芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥期貨8 月8日上漲，玉米與黃豆則是下跌，因美國中西部降雨緩解旱象改善作物情勢的影響。12月玉米期貨收盤下跌0.5％至每英斗6.0725美元，9月小麥上漲0.5％至每英斗7.7975美元，11月黃豆下跌0.6％至每英斗14.00美元。

● 美國小麥協會8月5日報告表示，根據美國小麥品質委員會的田野調查，2022年，美國硬紅春麥的單位產量預估為每英畝49.1英斗（約每公頃3.3公噸），此將創下2015年 49.9英斗/英畝以來的新高。今年美國春麥的收成最快預期將在3周之後展開，具體還取決於天氣的情況。北達科他州小麥委員會執行董事費雪（Neal Fisher）表示，如果沒有遇到早期的霜凍天氣，以及收成期間不要遇到降雨的話，今年春麥將會有不錯的收成。

貴金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月8日收盤上漲14美元或0.8％至每盎司1,805.2美元，因美元以及美債殖利率回落，以及中美關係緊張提振避險需求的影響，投資人等待本周將出爐的通膨數據；美元指數下跌0.2％，9月白銀期貨上漲3.9％至每盎司20.614美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨上漲1.5％至每盎司938.4美元，9月鈀金期貨上漲5.3％至每盎司2,241.50美元。

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