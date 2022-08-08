8/8原物料期貨市場掃描

1.台股

今日出現跳空長紅格局，盤中一路震盪走高，終場台股收在萬五關卡之上，成交金額放大至2,027億。預期地緣政治風險降低，今日台股明顯強於亞股。目前在買盤集中拉抬台積電下，短線台股略以樂觀看待。

外資現貨買超247億，期貨淨多單略減至11,862口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為五千餘口，買權OI增量不增反減。周選方面，賣權OI增量積極大增。

綜合評論，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權保守態勢，週選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面台股呈現電金齊揚態勢，目前在今日的多方缺口不破下，短線台股略以樂觀看待。

2.印度股市

印度央行上週五公佈利率會議決議，為了確保通膨能夠回歸目標區間的考量下，再度升息兩碼，引導通膨回歸目標 區間，短期可能衝擊投資人風險偏好，讓股市具有修正波動拉回風險，靜待本周五將公布 7 月 CPI 數據(研判下滑幅度可 能不大)。

我們認為最壞的情況已經過去，拉回都可逢低布局，我們相對看好公用事業，也看好跨國公司、汽車產業、快 速消費品、銀行、金融服務、基建、不動產類股，將持續受惠於經濟復甦。資訊和科技類將有跌深反彈的機會，印度股市已從去年 10 月高點下跌 18%，主要受到美國加速升息、外資流出、俄烏戰事帶來的通膨壓力。

等國際油價、糧價走跌，外資回流，長期來說持續受惠人口結構優勢、基礎建設投資、相對政局穩定且政府積極推動在地製造及產業獎勵、 全球第一經濟成長率及 2023 將成為全球第一人口大國的印度，將可重回上升軌道。

3.原油

周五油市回穩，原因為美國7月非農就業人數大幅優於預期，短暫提振市場對於需求前景的信心。

擔憂經濟衰退、 變種病毒 BA.5 疫情加劇等因素、美國石油與天然氣探勘井數量持續增加、下半年產量及庫存將逐漸增加、裂解價差下滑、原油遠月近月價差下滑、產能利用率觸頂回落，會對油價產生下行壓力。

然而低庫存、煉油廠投資不足、地緣政治 風險等利多因素仍可支撐油價，但缺乏進一步上行驅動，震盪偏弱概率大。

4.天然氣

周五天然氣期貨下跌至 8.064 美元。原因為炎熱氣溫舒緩、產量提升至接近 98Bcf/d。NWS 表示未來幾天，一股冷 鋒將緩慢穿過太平洋西北部，進入北部平原。

預計推進的冷鋒將在北部平原引發雷暴，然後到達中西部上游。

現貨天然 氣價格下跌 12 美分至 8.045 美元。這幾天產量為 98Bcf/d，超過市場認為夏季需要 97 Bcf/d 水平，有跡象顯示產量會 逐漸增加，中長期將對價格有一定的壓力。

LNG 出口保持強勁，NGI 預測從本週開始將高出 12Bcf/d 以上(滿載)，歐洲對美國 LNG 需求將持續一整年(擺脫俄羅斯的控制)

5.小麥

近期小麥價格受黑海出口談判進展及春小麥產區天氣影響較大。隨著黑海出口的進展，芝加哥小麥主力合約 9 月份期貨價格下探俄烏衝突以來低點，受美元走弱及天氣影響可能有止跌反彈的徵兆。

6.玉米

近期小麥價格受黑海出口談判進展及春小麥產區天氣影響較大。隨著黑海出口的進展，芝加哥小麥主力合約 9 月份期貨價格下探俄烏衝突以來低點，受美元走弱及天氣影響可能有止跌反彈的徵兆。

（群益期貨）