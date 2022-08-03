歐洲央行在7月21日啟動了睽違11年來的升息循環，而且一次就升息2碼，對於被俄羅斯幾乎斷氣的歐洲整體的經濟岌岌可危，但最後還是害怕通膨會失控，所以最終還是選擇了升息2碼。

而歐洲央行行長拉加德在記者會後，也對於下半年整體歐洲的經濟成長感到擔憂，表示俄烏戰爭所帶來的不確定還是非常大，高通膨影響了整體的購買力。

美國聯準會於7月27日召開了FOMC會議，會議結果都與市場推測得差不多，並沒有升息到4碼，而鮑爾對於通膨的部分，似乎也只能且戰且走，內文與上次並無差異，並重申以升息對抗通膨至2％的目標。

而對於經濟的狀況，則表示2022年第二季美國的經濟明顯放緩，且沒有跡象顯示進入衰退，整體的失業率仍在低點，但就在隔天7月28日美國商務部公布了美國2022年第二季GDP成長為負0.9％，美國已連續兩季GDP為負成長。

近日8月2日晚間10點美國議長裴洛西抵達台北，對於整體的亞洲的地緣關係緊張，此前美國總統拜登以及中國大陸領導習近平有在7月28日通話長達二小時，整體重點聚焦於俄烏戰爭、經貿及台灣問題，也觸及氣候變遷、衛生安全與反毒等雙方可以合作的領域，對於裴洛西前來台灣，是對於拜習通話重大的考驗。

日圓也因中國大陸的警告開始反彈，但在8月2日聯準會的官員也出來喊話表示，美國聯準會對抗通膨之路還遠未結束，還需幾個月的時間證明通膨已經見頂，才有可能結束升息的週期。

而市場上也預估明年降息的機率下降，而美元近期受歐元以及亞洲地緣政治的影響，若美國聯準會沒有更鷹派的言論或動作，未來美元可能開始震盪，而未來的重點也漸漸的聚焦在經濟是否衰退的問題上。（永豐期貨提供，李娟萍整理）