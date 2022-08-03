運價回神可期 善用航運期布局

2022年7月底，美國聯準會迎來今年第四度升息，一如市場預期連續第二個月升息3碼，基準利率調升至2.25％至2.5％。

當晚公布美國第二季GDP初估數據，連兩季負成長、利率走升的環境中符合技術性衰退，由此可知聯準會透過升息手段來抑制通膨後所帶來的景氣降溫影響。

8月1日公布ISM製造業指數，從中可以發現在存貨的細項，5月為55.9、6月為56、7月為57.3，在高通膨的環境加上製造業存貨量逐漸提高的壓力之下，貨櫃航運目前觀望氣氛濃厚。

上海航交所在7月29日公布最新一周SCFI出口貨櫃運價指數報價，連續七周下跌，下跌108.92點至3,887.85點、跌幅2.72％。

儘管近期運價走跌，但仍高於疫情前的水平，而聯準會的升息步調有望在9月後放緩，預期第四季歐美等西方國家傳統的消費需求旺季，提早備貨的需求將會逐步回溫，預計8月過後運價下跌壓力應有望緩和，2022年下半年對航運展望偏向審慎樂觀。

目前台灣投資人對於航運個股的熟悉程度逐漸提高，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明也都陸續納入個股期貨可供交易配對。

而對於整體的航運指數有宏觀想法的交易人，可透過台灣期交所的航運期貨來參與整體航運市場，航運指數的前三大權重公司第二季財報出爐，今年基本面上表現優異，上半年營收以長榮3,458億元居冠，陽明2,161億元，萬海1,556億元優於去年同期。

雖然整體大環境相對偏向保守，但展望第四季節慶進貨需求以及基本面上的支持，仍可期待反彈行情。

航運期貨（SHF）參與門檻低，無論是避險交易或是策略交易，操作交易彈性更高、更靈活，便於更多投資人參與。（統一期貨提供，李娟萍整理）