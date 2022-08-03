台指期 逆價差擴至108.02點

美國眾議院議長裴洛西來訪，牽動台股情緒，加權指數3日小幅開高後，隨即走低一路盤下震盪，隨著買盤持續湧入台積電，終場上漲29.79點，收14,777.02點。

台指期上漲24點至14,669點。價差方面，台指期逆價差擴至108.02點，電子期逆價差擴至3.82點，金融期逆價差擴至23.98點。

現貨部分，三大法人賣超62.49億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加312口至5,816口，其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加53口至11,770口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,379口至2,237口。

永豐期貨指出，盤面上，航運、鋼鐵、汽車等傳產族群表現有壓，聚亨、威致跌逾半根跌停，航空雙雄華航、長榮航分別下跌2.32％、2.54％，而蘋概三王全數收紅。

台積電，盤急拉上漲1.83％，鴻海甩尾翻紅小漲0.46％，帶動日月光控股、瑞昱、世芯-KY等半導體類股漲幅，都在1％以上，推升加權指數跌幅收斂，尾盤由黑翻紅。

整體來看，台股觀望氣氛濃厚，成交量急凍至1,762.29億，日K收長下影線紅K棒守住月線，顯示月線支撐力道仍強勁，預期短多趨勢或可延續。

群益期貨指出，目前在地緣政治風險仍在下，多空明顯觀望量縮，短線台股以保守看待。

外資現貨賣超61億元，期貨淨多單微增至11,770口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼，賣權OI小於買權OI之差距為12,000餘口，買權賣權OI增量皆微不足。新開周選方面，買權OI總量呈現大於賣權。

群益期貨指出，外資買期貨賣現貨，自營商選擇權保守態勢，月選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。而在技術面上，台股連日下跌皆有影線支撐，目前在台股呈現量縮格局下，台股仍以保守看待。