美股利空鈍化 台指期平盤震盪

美國商務部28日公布首季國內生產毛額（GDP）季減1.4％，不僅低於市場預期的1.1％成長率，更遠低上季的6.9％，法人認為，美GDP意外衰退主因在於通膨飆升及地緣戰爭造成的經濟停滯現象，不過美股在連日的重挫後，對於利空消息打壓空間相對有限，有望迎來階段性底部。美股四大指數28日早盤止穩，台指期夜盤則在平盤附近上下震盪。

此外，美國勞工部28日也公布上周初請失業金人數為18萬人，符合預期；至於個股方面，美國27日盤後Meta公布上季度財報，單季營收達279.1億美元，略低於預期，不過單季每股盈餘2.72美元與每日活躍用戶人數（DAU）數值均高於市場期待，激勵股價28日開盤後大漲逾10％。此外，蘋果與亞馬遜的上季度財報也將在28日盤後出爐。

台灣期交所內的美股三大指數期貨28日與現貨走勢分歧，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報144點、23點與108點；至於英國富時100指數期貨則有25點漲點，暫以7,454點作收。

台股方面，大盤28日由股價提前修正且法說釋出佳音的兩大權值股聯電、聯發科領頭衝鋒，率領指數上演反彈行情，終場大漲116點，收在16,419點，惟外資續賣台股158.48億元，近5個交易日賣超1,147.7億元，累計4月賣超達2,660.45億元，提前超越3月紀錄，外資也在台指期市場反手加碼1,208口期貨多單，未平倉淨部位為1.17萬口淨空單。