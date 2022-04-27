美股上檔承壓 台指期再度翻黑

美國重量級財報表現強弱分歧，微軟26日盤後公布的財報繳出不俗佳績，科技股賣壓暫時獲得緩解，加上美股短線跌深後吸引部分資金抄底，四大指數27日早盤一度走高，不過旋即在利空罩頂的干擾下，由紅轉黑，拖累台指期夜盤續跌58點，暫報16,229點。

微軟受益於雲端業務營收成長高於市場預期，以及旗下社群網站LinkedIn營收大增逾三成，單季營收達493.6億美元，經調整後每股盈餘2.22美元，均高於市場預期。微軟也在今年元月宣布斥資687億美元收購遊戲開發商動視暴雪，成為微軟史上最大規模併購案，若經監管機構與動視暴雪股東批准，最快2023年就將完成相關程序，屆時微軟將一躍成為僅次騰訊與索尼的第三大遊戲集團。

此外，Alphabet同樣在26日盤後公布財報，不過業績表現卻不如微軟亮眼，受到競爭公司影響，YouTube廣告收益趨疲，公司單季營收僅680.1億美元，每股盈餘24.62美元，低於預期。

美股四大指數27日一度上演跌深反彈戲碼，隨後卻又震盪走低，台灣期交所內的美股三大指數期貨同樣全線走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報257點、25.25點與72點；至於英國富時100指數期貨則有46點漲點，暫以7,403點作收。

台股方面，大盤持續受到升息、俄烏戰未、兩岸疫情影響，加權指數27日最低來到16,219點，終場跌點收斂至341點，收在16,303點，留下154點跳空缺口。期貨淨空單方面，外資27日續賣台股211.44億元，並同步加碼3,240口期貨空單，未平倉淨部位為1.29萬口淨空單。