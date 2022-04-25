Fed委員緘默期 台指期夜盤續跌

美國聯準會（Fed）官員激進式升息的鷹派言論過後，緊接進入5月3日及4日決策會議前兩周的緘默期，法人研判在升息利空落地前，市場交投相對謹慎。美股四大指數25日早盤續跌，台指期夜盤同步下跌37點，暫報16,535點。

美國本周迎來蘋果、亞馬遜及微軟等科技巨擘的上季度財報成績單，在Fed鷹派論調衝擊市場信心下，投資人期待重量級公司的財報能夠繳出優異成績，以及釋出樂觀展望，以利支撐美股。

在升息、俄烏戰爭及大陸疫情增溫等多重壓力下，美股四大指數25日全線走低，台灣期交所內的美股三大指數期貨漲跌互見，道瓊指數期貨及標普500指數期貨分別下跌162點、16.5點，那斯達克100指數期貨則小漲12點；至於英國富時100指數期貨也有24點跌點，暫以7,387點作收。

台股方面，大盤25日呈現股匯雙殺，早盤失守萬七關卡後一路回測，3月8日低點16,764點也遭跌破，終場重挫404點，收在今年最低收盤價16,620點，新台幣匯率也延續貶勢，大貶1.1角，收29.37元。期貨淨空單方面，外資25日續買台股421.97億元，並同步加碼699口期貨空單，未平倉淨部位為8,696口淨空單。