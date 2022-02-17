烏克蘭變局猶在 台指期夜盤翻黑

烏克蘭邊境再度傳出擦槍走火的事件，兩國動盪未能完全消散，加上美國聯準會（Fed）揭露的元月會議紀要強烈暗示最快3月就將升息，卻仍難確定升息幅度，導致美股四大指數17日早盤全面走弱，台指期夜盤也轉跌20點，暫報18,224點。

美國17日公布的初請失業金人數及新屋開工數據均遜於預期。上周初請失業金人數達24.8萬人，高於前值22.5萬人，美國1月新屋開工月減4.1％、年化總數為163.8萬戶；其餘經濟數據還包括美國2月費城聯儲製造業指數報16，以及美國1月營建許可月增0.7％、總數189.9萬戶。

台灣期交所內的美股三大指數期貨17日同步走低，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報196點、17.5點與35點；英國富時100指數期貨也有27點跌點，暫以7,495點作收。

台股方面，大盤17日盤中一度上漲近百點，最高來到18,330點，距離前高18,338點僅一步之遙，卻受到烏克蘭向烏東親俄區開火消息衝擊，造成加權指數尾盤漲點收斂，甚至一度翻黑，終場小漲37點，收在18,268點。期貨淨空單方面，外資17日續買台股156.62億元，並反手加碼1,013口期貨空單，未平倉淨部位為1.64萬口淨空單。