期貨論壇》期市商品多元 今年成交量創新高

台灣期貨市場持續發燒，截至12月13日，累積成交量逾3.7億口、已破2020年的歷史高點3.42億口，提前確定全年成交量刷新紀錄。期交所持續推動商品多元化，規畫2022年推出雙周選擇權，且將評估ESG指數期貨商品化，並爭取夜盤商品的增加，如ETF、個股期貨等，有望帶動台灣期貨市場再創新紀元。

臺灣期貨交易所與工商時報14日合辦「New Futures」期貨學術與實務交流研討會，今年邁入第三屆，邀請金管會證期局長張振山、臺灣期交所董事長吳自心、元大投信董事長劉宗聖、玉山金控科技長／台大金融科技研究中心主任張智星、《期貨與選擇權學刊》總編輯／師範大學管理學院教授蔡蒔銓、臺灣期交所總經理黃炳鈞等，產、官、學界代表共襄盛舉。

工商時報社長陳國瑋表示，學術界上研究期貨的論文並不多，回顧2019年舉辦首屆研討會時心情忐忑，所幸在三年來的推動下，參與論文至今累積逾百篇。期藉研討會，結合產、學、研等領域，吸引年輕人關注，對創新的鼓勵，有助期貨市場發展；今年論文議題涵蓋面向廣，也包括加密貨幣、投資人情緒、反向ETF等。

張振山致詞時表示，透過研討會產官學的交流，台灣期貨市場能更蓬勃發展，也包括在學術上的成就。期交所編製的《期貨與選擇權學刊》發行十餘年，也在國際上發光、特別是國際競爭力上，帶動我國金融產業科技創新；期貨則成為交易人避險與投資兼具的工具，今年來成交量創新高，期勉再接再厲。

吳自心指出，期交所於1998年推出首檔台股期貨、2001年推出選擇權期貨，今年以小型商品為主軸，在商品研發與制度改進的過程中，需要學術的養分，藉研討會凝聚產官學力量，奠定實務發展的基礎。

上午論壇先由蔡蒔銓進行趨勢報告，解析「疫後全球衍生性商品市場發展與變革」；近年來FinTech（金融科技）蔚為風潮，此專題由張智星以「FinTech新金融服務 AI風控運用與創新」為題主講；劉宗聖則分享「疫後資產管理業於期貨衍生性商品的投資新策略」。

「主題座談」則由陳國瑋擔任主持人，與期交所總經理黃炳鈞，以及上述三位演講嘉賓，共同探討「數位時代下，全球衍生性商品市場的機會與挑戰」。

研討會下午場進行論文發表，分為A、B兩個場次同時進行，由蔡蒔銓、政治大學金融學系教授楊曉文擔任主持人。本屆論文徵集活動共有35所大專院校參與，36篇論文投稿；本屆特增二名「論文金質獎」，由南臺科技大學財務金融系助理教授黃保憲「考量跳躍風險下的一籃子選擇權評價」、靜宜大學管理學院助理教授張玉青「台股指數期貨市場之過度投機與最適避險比率」奪得。