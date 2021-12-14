美股受壓 台指期夜盤欲振乏力

美國聯準會（Fed）14日起將開始為期2日的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，升息的時間點備受市場矚目，同時英國傳出全球首例Omicron病毒死亡案例後，恐慌情緒再度蔓延，美股指數期貨14日持續走低，拖累台指期夜盤續跌70點，回測17,500點關卡。

美國上周公布的消費者物價指數（CPI）來到近40年以來的最高水平，14日公布的11月生產者物價指數（PPI）與核心PPI月增率同樣分別達0.8％、0.7％，均高於市場預期且處於較高水平，代表「零利率」時代正逐漸走向落幕。未來2日美股還將迎接零售銷售數據及Fed利率決議，以及英國和歐洲央行利率決議，盤面恐將持續波動。

台灣期交所內的美股三大指數期貨14日在現股開盤前夕齊步走弱，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報153點、35.5點與177點；英國富時100指數期貨也有11點跌點，暫以7,249點作收。

台股方面，市場擔憂Fed升息腳步提前，引發資金大舉離場，大盤14日開低走低，終場重挫168點，收在17,599點，失守月線，人氣指標航空、貨櫃族群同步走跌，權王台積電也跌破600元整數關卡。期貨淨空單方面，外資14日續賣台股127.29億元億元，並反手加碼778口期貨空單，未平倉淨部位為2.65萬口淨空單。