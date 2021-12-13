美股觀望氣氛濃 台指期夜盤續跌

美股本周將迎來聯準會（Fed）貨幣政策與零售銷售數據，盤面恐將面臨波動，同時新型病毒Omicron的事態發展也是左右指數走向的關鍵，美股四大指數13日早盤漲跌互見，台指期夜盤則率先壓回。

法人指出，股市後續大幅回跌的風險持續降低，除Omicron病毒研究結果偏向樂觀外，企業獲利繳出優於預期的成長也給股市帶來支撐，另外在Fed主席鮑爾捨棄暫時性通膨的說法後，市場已提前消化早於預期的升息可能，若無重大利空出現，股市表現將相對穩健。

台灣期交所內的美股三大指數期貨13日同步走跌，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨跌點依序暫報326點、24點與100點；英國富時100指數期貨也有61點跌點，暫以7,248點作收。

台股方面，美股上周對Omicron病毒的擔憂消退下，四大指數恢復上漲力道，同步激勵大盤13日盤中一度站上17,900點關卡，但電子權值股續航力不足，導致尾盤由紅翻黑，終場下跌58點，以17,767點作收，所幸中小型股活繃亂跳，櫃買指數續創波段新高；台指期夜盤暫時下跌33點，暫報17,720點。

期貨淨空單方面，外資13日續賣台股51.3億元億元，並反手加碼654口期貨多單，未平倉淨部位為2.58萬口淨空單。