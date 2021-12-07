美指期續彈 帶旺台指期夜盤

隨著市場對於新型變異病毒株Omicron的擔憂減輕，不僅美股指數期貨7日持續回升，道瓊指數期貨與標普500指數期貨皆有1％以上漲幅，四大指數早盤也同步上漲逾1％，費半指數更有近3％漲幅，激勵台指期夜盤同步上漲61點，領先挑戰17,900點關卡。

美國首席防疫專家佛奇表示，根據初步資料判斷，相比Delta變異病毒，Omicron的感染者症狀較為輕微。此番言論成功提振市場信心，全球風險情緒回暖，台灣期交所內的美股三大指數期貨7日同步走高，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報156點、40點與193點；英國富時100指數期貨也有75點漲點，暫以7,317點作收。

台股方面，大盤受益美股止跌反彈，7日早盤開高上漲45點，惟盤中受制股王矽力-KY表現疲軟，高價集團表現欠佳，指數維持在平盤附近震盪整理，所幸尾盤由台積電、友達、萬海等權值股齊心發力拉抬，終場上漲108點，收在17,796點；台指期夜盤則持續擴大與現貨的正價差，續往17,900點邁步。

期貨淨空單方面，外資7日轉買台股1.79億元億元，並反手加碼2,196口期貨空單，未平倉淨部位為2.62萬口淨空單。