多方力拱 台指期搶灘17,700點

台指期2日延續上攻氣勢，盤中一度大漲百點，最高攻抵17,699點，盤中暫報17,691點，上漲107點，成交口數逾4.7萬口，電子期上漲1.16％，來到856.7點，漲勢最為強勁。

法人指出，Omicron病毒入侵美國消息導致美三大指數漲勢消退，由升轉跌。道瓊工業指數收在34,022點，下跌1.34%；S&P500指數跌幅1.18%，收在4,513點；NASDAQ指數收在15,254點，跌幅1.83%；費城半導體指數收在3,810點，下跌0.59%。

不過，台積電ADR、日月光ADR、聯電ADR同步大漲，受惠資金流入，近兩日台期、現貨市場表現皆較美股強勢，預料大型權值股領漲態勢可望延續。

投資專家研判，台股多頭氣勢聚焦10日均線能否突破後持續站穩3～5天，將有助於多方扭轉技術面劣勢後，再次挑戰歷史高點18,034點。在操作上，建議聚焦營運利多題材發酵，技術面相對大盤強勢等相關個股。

另觀察其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨121上漲42點，暫報9,819點；東證期貨121下跌18.75點，來到1,928.75點；美國道瓊期貨121下跌447點，成交價34,182點；美國標普500期貨121同樣呈現修正格局，指數為4,531點，下跌74.25點。