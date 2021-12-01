無畏Fed偏鷹論 台指期逆漲百點

雖Fed主席釋出鷹派言論，美股面臨修正壓力，不過，台指期1日早盤逆勢開高，指數最高來到17,452點，展現多方信心，目前暫報17,446點，上漲116點，成交口數約3.7萬口。

Fed主席鮑爾指稱考慮加速縮減購債計畫，引發新一波資金調整潮，觀察美股表現，道瓊工業指數收在34,483點，跌幅1.86％；S&P500指數收在4,567點，跌幅1.9％；NASDAQ指數收在15,537點，跌幅1.55％；費城半導體指數收在3,833點，下跌1.98％，科技股普遍走跌，僅蘋果、特斯拉收漲。

凱基投顧分析，台股反彈後日隨機指標K值翻揚上勾，緩解短線指數持續探底的疑慮。另外，加權指數收盤已經站上前一天長下影線K棒高點之上，預料短線大盤可望出現反彈走勢。

展望後市，若黃金交叉成型，將有助結束波段整理展開下一波多方走勢，操作上建議聚焦利多題材發酵，營運展望成長，以及股價率先走強技術面相對大盤強勢等相關個股。

另在其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨121盤中下跌105點，成交價9,698點；臺灣生技期貨121受惠防疫題材發酵，指數上漲2點，暫報4,443點；東證期貨121上漲23點，來到1,933點；美國道瓊期貨121下跌254點，盤中報價34,523點。