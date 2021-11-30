避險情續增溫 台指期夜盤走跌

莫德納CEO承認現有疫苗難以對付Omicron新型變種病毒，造成市場避險情緒再度增溫，美股指數期貨30日提前走弱，台指期夜盤也走跌29點，暫報17,301點。

隨著Omicron出現，各國陸續收緊邊境管制，美國總統拜登29日雖出面安撫市場情緒，表示將與疫苗商積極合作制定緊急計畫，但市場反應平淡，法人更聚焦在晚些美國聯準會（Fed）主席鮑爾在國會聽證的證詞。同日，美國也將公布11 月諮商會消費者信心、11月芝加哥採購經理人指數（PMI）等重要經濟數據。

台灣期交所內的美股三大指數期貨30日在現貨開盤前夕漲跌互見，道瓊指數期貨與標普500指數期貨分別下跌17點與16.25點，那斯達克100指數期貨上漲6點；英國富時100指數期貨則有3點漲點，暫以7,051點作收。

台股方面，大盤11月最後一個交易日因MSCI季度調整，尾盤爆出千億元巨量，加權指數終場上漲99點，收在17,427點，月線大漲440點。展望12月，法人認為，根據股市行情的歷史經驗來看，指數易漲難跌，建議投資人維持偏多操作。

期貨淨多單方面，外資30日轉賣台股166.84億元，並同步減碼3,320口期貨多單，未平倉淨部位為2.18萬口淨空單。