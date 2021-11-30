恐慌情緒緩解 台指期噴漲200點

受惠美總統拜登信心喊話，表示不會因Omicron變種病毒而實施封鎖，帶動美股三大指數反彈，台指期30日上攻氣勢強勁，盤中指數大漲逾200點，收復17,500點整數關卡，暫報17,517點，上漲1.19％，成交口數約4萬口。

拜登表示，Omicron變種病毒的傳播程度將決定是否需要更多的旅行限制，預計美國不會實施額外的旅行限制來阻止Omicron傳播，激勵道瓊工業指數收在35,135點，漲幅0.68％；S&P500指數收在4,655點，上漲1.32％；NASDAQ指數收在15,782點，上漲1.88％；費城半導體指數收在3,910點，漲幅4.08％，科技類股表現強勁。

法人指出，目前盤勢已有止跌現象，不過，仍須留意在跌勢化解之前，現階段應以價差操作為主，選股優先關注具營收利多或明年營運展望樂觀且股價呈現逆勢上漲或回檔守住月線支撐之強勢股。

市場聚焦其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨121上漲180點，成交價9,879點，臺灣生技期貨012上漲21點，暫報4,396點；東證期貨121上漲20.25點，1,974.5點；美國道瓊期貨121上漲242點，盤中來到35,217點。