全球新冠疫情一波未平一波又起，近日變種病毒「Omicron」於各國出現蹤跡，世界衛生組織（WHO）也認為，Omicron可能已開始流行，並將其列為高關注變異株，引發全球投資人避險需求，紛紛買入避險的日圓和瑞郎，日圓強力反彈，兌美元勁揚近2％、至113.09日圓，是2020年3月迄今最強表現。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的ICE美元指數（DXY）下跌0.75％、至96.030，從上周三（24日）的16個月高點96.938下滑。經濟數據方面，本周美國將公布ISM製造業指數和非農就業報告，市場預期，11月美國新增非農就業將達50.0萬人，雖比前月的53.1萬人小幅放緩，但仍將維持單月極高的50萬人就業增速。

以技術面來看，美元指數波段強攻逼近97大關、出現小幅回檔，短線回測十日線支撐，不過，目前短中長期均線呈現多頭排列，多頭架構不變，因此以中性偏多看待為宜。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若持有日圓及美元商品，可利用台灣期交所日圓兌美元匯率期貨作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力，適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供，方歆婷整理）