小型個股期 避險利器

美股在感恩節後賣壓壟罩，道瓊大跌905點，恐慌指數飆升54.04％，在盤前市場看法悲觀。但日股在周一早盤開低後買盤進場，穩定了市場不安情緒。新型新冠肺炎變種病毒－Omicron在歐洲帶來恐慌，歐洲已有十餘國出現案例，該病毒穿透力強，但研究發現，得病後症狀較輕微，對股市信心衝擊有限。

八大行庫在29日盤前即傳出備妥480億銀彈準備投入市場。加權指數29日一度測試季線之後反拉，顯示台股基本面厚實，市場極度具備信心。

題材方面，變種病毒勢必帶來防疫需求，口罩相關個股-康那香、恆大、南六、美德醫療-DR等，上周五即有價格上的反應。航運族群也擁需求面的推升，若疫情擴散、再度出現封城現象，也將擴大航運的需求。如果進入先前封城的情境，市場亦擔心供應鏈將斷鏈的問題，提前拉貨的想法浮現，也將對上游廠商帶來提前訂單效果。

前段台股一度兵臨18,000大關，對今年最大套牢區間帶來喘息的空間，雖然現狀為全球系統性風險影響，指數拉回500點以上，但整體基本面良好，進入傳統消費旺季，透過族群與產業選股，為現在投資人重要的方向。

族群面上，除了熱門股航空族群、IC設計、第三代半導體外，投資人亦可留意公股布局標的，如金控股，傳產則以台泥、南亞、中鋼、長榮、長榮航，電子有群創、聯電。高價股部分，投資人若在高檔欲部分獲利了結，不妨留意小型合約規格的個股期貨，如小大立光期、小台積電期等，作為避險工具之使用。（永豐期貨提供，方歆婷整理）