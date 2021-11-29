疫情恐慌暫歇 台指期夜盤續彈

新型變種病毒株Omicron傳染性恐將超越Delta，但在各國陸續收緊邊境管制，以及疫苗製造商加速針對Omicron進行研究下，市場恐慌情緒逐步消散，先前反應過度的股市也陸續回穩，美股指數期貨29日在現股開盤前夕率先反彈，台指期夜盤也上漲52點，暫收17,363點。

晚些美國聯準會（Fed）主席鮑爾及紐約聯準銀行主席威廉斯都將發表談話，市場聚焦Omicron病毒對政策造成的後續影響。台灣期交所內的美股三大指數期貨29日齊步反彈，道瓊指數期貨、標普500指數期貨及那斯達克100指數期貨漲點依序暫報188點、5.25點與15點；英國富時100指數期貨也有14點漲點，暫以7,117點作收。

台股方面，大盤29日早盤雖一度重挫逾200點，所幸盤面出現多方抵抗力道，回測季線守穩後，一路反彈向上，終場跌點收斂至41點，成功守住半年線與季線，且留出153點下影線，可視為初步止跌訊號。然法人認為，在跌勢化解前，現階段仍以價差操作為主，選股以基本面優異、明年營運展望樂觀、股價逆勢上漲的強勢股為主。

期貨淨多單方面，外資29日轉買台股60.65億元，並同步加碼1,575口期貨多單，未平倉淨部位為1.85萬口淨空單。