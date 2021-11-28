期交所 調整選擇權契約規格

為減少不活絡序列衍生相關問題，及貼近市場需求，期交所規畫調整臺指選擇權以外之選擇權商品契約規格，12月16日調整電子、金融及股票（含ETF）選擇權、12月30日調整黃金選擇權商品契約規格。

實施後，已掛牌之遠月分契約，將維持原最後交易日，不提前到期。

現行電子及金融選擇權掛牌月分為三個連續月分及二個季月，黃金選擇權掛牌月分為六個偶數月分，股票選擇權（含ETF選擇權）掛牌月分為二個連續月分及三個季月。

期交所考量前揭商品交易量99％以上集中於最近月及次近月，遠月契約因較無交易需求，交易量極低，多數序列缺乏流動性，倘交易人下錯單或期貨商發生錯帳時將不易平倉，為解決前揭問題，規畫減少前揭商品之遠月契約，僅保留三個較近到期契約。

調整後電子及金融選擇權掛牌月分將變為三個連續月分，黃金選擇權掛牌月份變為三個偶數月份，股票選擇權（含ETF選擇權）掛牌月分變為二個連續月分及一個季月。

期交所表示前述商品減少遠月契約後，存續期間將縮小為三至六個月，但因其交易量及未沖銷量均集中在最近二個月分契約，縮短後之存續期間仍可符合市場需求，且在不影響交易量情況下，合計可減少近2,000個序列數，將減輕期貨商系統負擔，提升期貨市場營運效率。

另保留未來再加掛較遠月分之彈性，將持續觀察市場需求，若市場對較遠月分契約交易需求回升，再適時加掛較遠月分契約。